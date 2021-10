拜登承諾防衛台灣 綠：美戰略清晰 藍：勿過度解讀

民進黨立委王定宇認為,拜登承諾防衛台灣代表美國對台政策從「戰略模糊」走向「戰略清晰」。(記者陳正興/攝影)

美國 總統拜登 被問及台灣若遭到中國攻擊,美國是否會防衛台灣時,給予肯定答覆;民進黨立委王定宇認為,這是重大政策宣示,也代表美國對台政策從「戰略模糊」走向「戰略清晰」。但立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信表示,正面看待拜登對於防衛台灣的決心,但是拜登的談話仍然是在「台灣關係法 」授權的範圍,也代表美國對台政策沒有任何改變,不要有過多、過度的解讀。

台灣駐美代表處政治組前組長「口譯哥」趙怡翔指出,拜登說的是「真心話」,美國確實有協防台灣的意願。

中央社報導,立法院長游錫堃透過臉書發文表示,感謝拜登的相挺,但更重要的是「我們台灣,一定要提升自我防衛的能力與決心」,也期待全球民主國家更堅定跟台灣站在一起。

拜登在美國時間21日參加美國有線電視新聞網(CNN)在巴爾的摩舉行的市民大會上,被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時,給予肯定的答覆表示:「會,我們對此有承諾。」(Yes, we have a commitment to do that)。

對此,立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇在臉書發文,認為這是美國總統承諾協防台灣的重大宣示,並且將台灣的安全定位比擬為北約、日本、韓(軍事攻守同盟),而這個說法在9月時,拜登曾說過一次,當時還被解釋為「口誤」、「一次性說法」等,今天再次重申,很明顯是政策的重大宣示,而非一時說法。

王定宇接著指出,這是美國對台政策從「戰略模糊」走向「戰略清晰」,更精準的說法是,美國對這個區域的政治保持「戰略模糊」,但是對台灣安全已經走向「戰略清晰」地劃下紅線,即中國武力犯台,美國會協防台灣。

民進黨立委鄭運鵬則在臉書發文表示,台灣的防衛靠自己,而美國等盟邦的協助,從積極面來看,是增加台灣的防衛縱深,而消極面則是威嚇中國不要輕舉妄動。