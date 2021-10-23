拜登承諾防衛台灣 綠：美戰略清晰 藍：勿過度解讀

民進黨立委王定宇認為，拜登承諾防衛台灣代表美國對台政策從「戰略模糊」走向「戰略清晰」。（記者陳正興／攝影）

美國 總統拜登 被問及台灣若遭到中國攻擊，美國是否會防衛台灣時，給予肯定答覆；民進黨立委王定宇認為，這是重大政策宣示，也代表美國對台政策從「戰略模糊」走向「戰略清晰」。但立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委陳以信表示，正面看待拜登對於防衛台灣的決心，但是拜登的談話仍然是在「台灣關係法 」授權的範圍，也代表美國對台政策沒有任何改變，不要有過多、過度的解讀。

台灣駐美代表處政治組前組長「口譯哥」趙怡翔指出，拜登說的是「真心話」，美國確實有協防台灣的意願。

中央社報導，立法院長游錫堃透過臉書發文表示，感謝拜登的相挺，但更重要的是「我們台灣，一定要提升自我防衛的能力與決心」，也期待全球民主國家更堅定跟台灣站在一起。

拜登在美國時間21日參加美國有線電視新聞網（CNN）在巴爾的摩舉行的市民大會上，被問及台灣若遭到中國攻擊、美國是否會防衛台灣時，給予肯定的答覆表示：「會，我們對此有承諾。」（Yes, we have a commitment to do that）。

對此，立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇在臉書發文，認為這是美國總統承諾協防台灣的重大宣示，並且將台灣的安全定位比擬為北約、日本、韓（軍事攻守同盟），而這個說法在9月時，拜登曾說過一次，當時還被解釋為「口誤」、「一次性說法」等，今天再次重申，很明顯是政策的重大宣示，而非一時說法。

王定宇接著指出，這是美國對台政策從「戰略模糊」走向「戰略清晰」，更精準的說法是，美國對這個區域的政治保持「戰略模糊」，但是對台灣安全已經走向「戰略清晰」地劃下紅線，即中國武力犯台，美國會協防台灣。

民進黨立委鄭運鵬則在臉書發文表示，台灣的防衛靠自己，而美國等盟邦的協助，從積極面來看，是增加台灣的防衛縱深，而消極面則是威嚇中國不要輕舉妄動。