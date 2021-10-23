美國來真的？英特爾也配合 台積電：11月8日前提交資料

對於美國商務部的要求，台積電允諾將提供相關晶片庫存及供需數據等資料。（路透）

為解決美國車廠晶片 缺貨問題，美國商務部 要求晶圓廠提供相關晶片庫存及供需數據等資料，全球晶圓代工龍頭台積電 昨日指出，將會在商務部要求的期限、11月8日前提交資料給美方。

本報系聯合報報導，美國商務部上月提出請求之後，引發高度關注，這意味包括台積電在內的台灣有關企業，要交出敏感數據。台積電昨天表示，基於提高晶片需求能見度、可避免晶片供應短缺的原則，將會在11月8日前提交相關資料。台積電本月稍早曾表示，不會洩露任何敏感的公司資訊。

台積電指出，在複雜的供應鏈中提高需求可見度，較能避免未來出現供應短缺的現象，在此一共同目標下，台積電作為強而有力的合作夥伴，將持續採取行動來應對挑戰。長期以來與所有利害關係人積極合作並提供支持，以克服全球半導體供應上的挑戰。

美國商務部上個月與晶片短缺危機有關企業領袖召開最近一次峰會時，由於不滿意問題一直未見明顯改善，在會中提出希望與會晶片製造商、汽車製造商等企業自願提出晶片需求、供給等相關數據，以增加供應鏈透明度。商務部當時定下的資料提供期限在11月8日。

美國商務部21日表示，英特爾（Intel）、通用（GM）、英飛凌（Infineon）、SK海力士等公司，都表示將在期限內提供數據，並鼓勵其他公司跟進。美國商務部發言人表示，「（要求提供資訊）是自願的，但這些資訊對於解決對供應鏈透明度的擔憂至關重要。我們是否必須使用強制措施，取決於有多少公司參與，以及所提供數據的品質。」

台積電法務副總經理暨法務長方淑華在10月6日曾就此議題公開表示，此事是為了解決供應鏈問題。在車用晶片部分，台積電已經很努力提升產能，在可能範圍幫助車用晶片優先生產，台積電評估美國商務部所需的資料，不會提供敏感資訊，且相關詢問仍可接受匿名。

美國商務部產業安全局公開徵求產業公眾意見期限至11月8日，目標是促進半導體製造商、供應商和最終用戶之間的訊息流動，解決當前半導體產品短缺的問題，目前此議題已經對許多行業部門產生不利影響。依據說明，主要是為了改進半導體供應鏈的資訊流通，辨識供應鏈中的數據差距和瓶頸，徵求包括國內外半導體設計公司、半導體製造商、材料及設備供應商，以及半導體中間通路及最終用戶對相關議題的意見。