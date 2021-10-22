歐洲議會通過友台報告 籲提升雙邊關係

歐洲議會通過「歐盟–台灣政治關係與合作報告」，強調歐盟提升與台灣關係。（路透）

歐洲議會昨日公布首份「歐盟 －台灣 政治關係與合作」報告，獲壓倒性通過。報告呼籲歐盟提升與台灣關係，包括將台灣的歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」及啟動投資 協定程序等，是歐洲民意力挺台灣民主的一大勝利。

中央社報導，歐洲議會20日晚間投票表決「歐盟－台灣政治關係與合作」報告，21日上午公布結果為580票贊成、26票反對、66票棄權，獲得壓倒性通過碑。根據這項報告，歐洲議會明確建議歐洲聯盟執委會將在台灣的歐洲經貿辦事處更名為「歐盟駐台灣辦事處」，以反映歐盟與台灣廣泛的聯繫。

報告另強調為加強歐台合作，需要迫切為歐盟－台灣雙邊投資協定（BIA）啟動影響評估、公眾諮詢和範疇界定。議員們肯定歐盟與台灣具有重要的貿易和經濟關係，包括與多邊主義以及有關世界貿易組織、5G技術、公共衛生以及半導體等關鍵供應方面的合作的議題。

此外，報告明確呼籲協助台灣抵抗中國軍事威脅，表示歐洲嚴重關切中國對台灣採取的攻擊演習、侵犯領空和虛假宣傳活動等。敦促歐盟採取更多措施來解決這些緊張局勢，保護台灣的民主以及作為歐盟重要夥伴的地位。

報告指出，任何改變兩岸關係的行為都不能是單方面的，也不能違背台灣公民的意願。並清楚地提醒台灣和平與亞洲安全之間的直接聯繫，以及如果衝突擴大到經濟問題之外對歐洲的後果。