黑白集／台積電、長津湖…兩岸「自嗨」一家親

在台灣有「護國神山」之稱的台積電，竟也成了某些人「自嗨」的道具。（路透）

一對台韓情侶檔網紅最近登上多家媒體，因為他們在YouTube頻道製作影片，舉出「南韓 絕對贏不了台灣 的三個產業」，分別是半導體（台積電）、腳踏車與製鞋。

但如今的台灣與南韓相比，除台積電晶圓代工領先，落後項目豈止30種。儘管多數人心知肚明，但從一則短片吸引台灣媒體爭相傳播，可知「吹口哨壯膽」之流行。在「愛台灣」與「好想贏南韓」的時尚下，只要有點正面訊息，就樂於當成浮木。

無獨有偶，海峽對岸的韓戰電影「長津湖」，光中國 國內票房數字就奪下全球第一。「抗美援朝」成為超熱題材，無數文章與視頻一湧而出，以往日本獨享的「鬼子」頭銜，如今美國人也獲加冕。強調中國已不畏外患，則是這類作品的標準結尾。

但片中大力歌頌的「冰雕連」，犧牲固然壯烈，卻顯示官兵沒有禦寒衣物與糧食，仍被要求深入冰天雪地的絕境；結果全員凍死陣地，伏擊美軍的計畫報銷。全軍覆沒又一無所得，是該譴責還是讚揚？這類質疑聲音一出，小粉紅們立刻圍剿，文章也被政府刪除，決不容許潑冷水。

把「自嗨」（自我感覺良好而不管客觀現實）當首務，兩岸不愧一家親。如何建立崇實與理性的觀念，戒掉聽不得壞話的玻璃心，比起成天吹「台灣人不是中國人」或「不容任何人自外於民族復興」的法螺，要重要百倍。