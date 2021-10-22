主動出擊？捷克政局鬧空窗 吳釗燮臨時決定出訪

外交部長吳釗燮本月底將訪問斯洛伐克、捷克。（本報資料照片）

台灣 外交部長吳釗燮將在10月27日出訪捷克，這個訪問現在看起來是臨時決定的，主要由於捷克政情變化，台灣判斷將有助於進一步提升台捷雙邊關係，所以吳釗燮臨時決定出訪。

捷克10月9日大選，目前執政黨以不到1%的選票敗給由五個政團聯合起來的執政聯盟，台灣人所熟識的布拉格市長賀瑞普和參議院 議長韋德齊，都是執政聯盟要角。

但是捷克的政治制度類似雙首長制，總統在選擇政黨組成政府上有裁量權，總統齊曼稍早表明，自己只會在選後任命單一政黨，而不是由政黨聯盟的領袖出任總理，這似乎暗示會讓最大黨「不滿公民行動」的黨魁、也是現任總理巴比斯優先進行組閣協商。

當然巴比斯無法在一個月內，按照憲法規定，獲得多數信任投票，最後還是要回到由反對聯盟組閣，但總會延緩政府的組成，可是沒想到總統竟然病倒住院，齊曼在選後被送往布拉格軍事大學醫院加護病房，治療因為肝病引發的併發症。

住院期間，謠言四起，依照憲法第66條，如果總統已經無法視事，總統職權將移交給國會議長和總理，由新科議長將任命下任總理，但是總統身邊的人，對外完全不透露病情，讓政權轉移的程序遲遲不能展開。

捷克參議院議長韋德齊首先打破沉默，指責總統辦公室主任米納爾隱瞞病情，因為早在10月13日，醫院方面便已向總統辦公室報告，齊曼當前的狀況不能履行任何總統職責，且恐怕短期間內也無法重回崗位，但總統辦公室不採取行動，醫院只有寫信通知議長。

現任總理巴比斯也接著表態，他將配合移交出權力，批評米納爾的舉動「完全令人無法接受」，必須辭職，巴比斯原本是齊曼的政治盟友，態度之所以轉變，是因為如果齊曼權力被轉移，被迫辭職，而導致改選，巴比斯將是最有可能的繼任的人選。

目前政局漸告明朗，選舉結果已定，參議院憲法委員會本周二投票，一致通過轉移總統權力，等到11月5日國會復會後，全院將投票決定轉移總統權力。

政局演變會對台捷關係，產生什麼影響？如果更換新政府，由於五個政黨在野時，對北京 態度非常強硬，首先是批評檢討北京主導的中東歐16國與中國「十六加一」合作機制，未來捷克雖不至於像立陶宛一樣退出，但會降低參與的層級；其次將強化對台關係，甚至可能同意台灣駐捷克機構由目前的「駐捷克台北經濟文化辦事處」，更名為「台灣代表處」。

捷克總統齊曼，過去主導對中國友善政策，向來對布拉格市長與參議院議長，與台灣友善的言行不以為然，如果繼任者是巴比斯，應該會配合政府政策。

吳釗燮現在訪問捷克，正值看守政府的政局空窗期，雖然北京駐捷克大使館已表達強烈不滿和堅決反對，以雙邊貿易做威脅，但是恐怕找不到負責官員抗議，雖然吳釗燮很難簽署公報或備忘錄，但至少可以見見未來的外交部長與總理，也算是突破了。

去年8月底參議院議長韋德齊率領約90人訪問團抵台訪問，遭到中國強烈譴責，台灣方面還可以解釋是被動，但這次外長率團出訪，有人戲稱這是號稱「台灣戰狼」吳釗燮的主動出擊。

真正讓外界好奇的是，究竟這是吳釗燮「勇於任事」的表現，還是蔡英文總統繼雙十國慶「變相兩國論」之後，精心籌畫的切香腸策略？目前雙十演講的後續效應，還沒有完全過去，美中台關係，恐怕將因吳釗燮訪捷克，再起波瀾了。