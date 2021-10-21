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黑白集／不嗆難當官？滿朝「酸麻辣冷酷」

黑白集
內政部次長陳宗彥代理主持防疫記者會，一句「你說大陸，我不知道是哪一國」引發爭議。(本報資料照片)
內政部次長陳宗彥代理主持防疫記者會，一句「你說大陸，我不知道是哪一國」引發爭議。(本報資料照片)

陳時中到立法院備詢，內政部次長陳宗彥代理主持防疫記者會，一炮而紅。記者問，民眾以大陸證明換到台灣接種紀錄，將如何處理？陳宗彥笑答：「你說大陸，我不知道是哪一國？」多酷的官員！完全得陳時中真傳，甚至青出於藍。

平日有陳時中坐鎮，陳宗彥苦無表現機會。沒想到阿中離席一回，陳宗彥全力發揮，就勇奪最機靈表演獎。綠媒立刻大讚他，「比陳時中還帥！」可不是嗎？陳時中只敢喊一喊「武漢肺炎」，擋一擋「小明們」返家；陳宗彥則乾脆把海峽對岸整個抹掉，無視於它的存在。這架勢，恐怕連酷吏院長都望塵莫及。

自從藍營因「溫良恭儉讓」大敗，台灣政壇就風向丕變，盛行「酸麻辣冷酷」。遠的不談，駐德代表謝志偉自稱舉國旗舉到「吐血」，華視總經理莊豐嘉稱中華民國為「幽靈國」，指揮中心發言人嗆記者「我為什麼要告訴你」，皆成為政壇「佳句」。真的，如果不夠嗆，就不夠格在蔡政府任官。也難怪，陳宗彥一嗆成名，媒體馬上說他可望取代徐國勇升任部長。

最近，吳釗燮、邱太三都在搶當國防部長，頻頻對兩岸軍事對峙發言；陳吉仲也不落人後，故意言詞挑激對岸。當「反中」變成「表演化」，滿朝官員都是「莊孝維（台語，意指裝瘋賣傻）」；這麼一來，大家都不必問正事了吧？

陳時中 台灣 國防部

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