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陸下一步禁台稻米？農委會：水果較可能

記者彭宣雅／台北21日電
農委會主委陳吉仲說，中國大陸有糧食安全問題，他不認為大陸會不符合國際規範片面禁止進口台灣稻米。(中央社)
農委會主委陳吉仲說，中國大陸有糧食安全問題，他不認為大陸會不符合國際規範片面禁止進口台灣稻米。(中央社)

立法院經濟委員會昨邀農委會針對農產品出口過度依賴中國大陸進行專案報告。有立委關心，大陸今年先後禁止我鳳梨、釋迦、蓮霧進口，其中鳳梨、釋迦是銷陸前二位，稻米是第三位，下個禁止品項是否換稻米？但農委會主委陳吉仲說，大陸有糧食安全問題，他不認為大陸會不符合國際規範片面禁止進口台灣稻米，比較可能透過防檢疫議題不進口台灣水果。

針對台灣農產品高度依存大陸市場，立委林岱樺要求陳吉仲「不要作文比賽」，應建立預警機制，定期檢討出口各國比率是否過度集中單一市場；同時創造誘因，開拓其他新興市場。陳吉仲說，每段期間會去確認主要農產品出口有沒有替代，有無過度集中單一市場。

台灣加入世界貿易組織後，大蒜、紅豆等23項農產品採關稅配額開放進口。但去年因進口大蒜進不來，台灣大蒜價格一度飆到每公斤380元台幣，為近20年來之最，農委會未積極調節供需，遭監察院糾正。

為了保護台灣農產、穩定價格，陳吉仲昨說，將提高進口大蒜、紅豆的配額外關稅，大蒜由每公斤27元台幣提高為36元台幣，紅豆每公斤22元台幣提高為29元台幣，約配額外關稅再加碼三分之一，核准後實施，希望年底通過。

台灣 關稅 釋迦

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