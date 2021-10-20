兩岸開戰？台國安局長：蔡英文任內「都不會有事」

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委陳以信詢披露陳明通在業務報告中指情報顯示美「中」之間不會有第四公報的說法，但他質疑，美國與中國間會否有不為人知的私下協議？（截圖自立法院直播）

國安局長陳明通上午在立法院表示，情報顯示美「中」之間不會有第四公報。而兩岸在一年內發生戰爭的機率很低，除非有突發狀況，但若沒有這個因素，一、二、三年內，「在蔡總統任內，都不會有事」。

陳明通上午列席立法院外交及國防委員會進行業務報告，國民黨立委陳以信詢披露陳明通在業務報告中指情報顯示美「中」之間不會有第四公報的說法，但他質疑，美國 與中國間會否有不為人知的私下協議？

陳明通回應表示，據國安局掌握情報，「基本上沒有」，其實過去常常講「中」美關係「要好，好不到哪去，要壞也壞不到哪去」，但現在新的說法是中美關係是「已回不去了」，雙方進行的是自由民主與自由專制的競逐，已是一個「修昔底德的陷阱」這個結構已回不去了。國安局情資蒐集，從結構面判斷、研析，雙方不會有第四個公報。

陳以信質疑陳明通講的是「預言」。他詢問，最近美國、澳洲 與印日四方安全對話，美國與英國、澳洲的安全對話，都曾談及台灣 議題，國安局的判斷是什麼？此舉會否將台灣推到軍事衝突邊緣？

陳明通說，各國基本上的結盟是將重點擺在氣候安全方面，尤其印度是不結盟國家，在軍事上有較保留的態度，但因亞太安全的重要，才另組英美澳形成軍事同盟，確保區域安全。尤其這些英語國家看到中共對太平洋島國的布局，等於是二次世界大戰日本的作法，威脅很大，澳洲才願加入。他說，兩岸的問題不是只有兩岸，是亞太崛起的強權挑戰既有的霸權。看問題不要過份集中在兩岸，而忘了全世界的布局。

但陳以信舉例說，兩隻大象吵架，我們難道不會怕被他踩傷嗎？難道美中衝突不會帶來我們的危險？陳明通表示，在地緣政治上我們沒有什麼選擇，除非你叫樊梨花移山倒海將台灣移到紐西蘭，這是不可能的事，且是現實的事。

國民黨立委曾銘宗質詢時關切各級官員近期所謂台海情勢40年來最嚴峻、準戰爭狀況等說法，關切台灣是否近期就要面對戰爭。但陳明通說，兩岸一年內發生戰爭機率低，但突發狀況誰都沒想到，如新冠肺炎，須密切注意，但若沒有這個因素，「一、二、三年，蔡總統任內，都不會有事」。