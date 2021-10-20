陸生不來 高教砸千萬向非洲招手

教育部委託台大、台師大、東華、高雄醫學大學、台北醫學大學執行「非洲菁英人才培育計畫」育才。(本報資料照片)

中國大陸去年4月宣布暫停學生赴台求學，加上大專校院新南向國家生源成長趨緩，教育部 高教司近日宣示進軍非洲，今年首度執行「非洲菁英人才培育計畫」，編列1000萬元(台幣，下同，約35萬8971美元)預算，鼓勵各校在農業、醫療、資訊、商管、華語教育五大領域招收碩博生，包括台灣 大學等五校將開12個專班培育人才。

非洲赴台就讀大專校院學生逐年成長，2015學年起突破千人，2018學年達1420人創新高，去年受疫情影響，略降為1240人。按國別分，台灣在非洲唯一邦交國史瓦帝尼占三成，其次為衣索比亞和南非，各占一成左右。

多數參與計畫學校聚焦農業與醫療教學，台灣大學成立生物多樣性、農業經濟、衛生教育和護理四學位專班，鎖定邦交國史瓦帝尼及南非、坦尚尼亞等國學生；台北醫學大學和高雄醫學大學都開設醫療專班；東華大學開永續農業專班；台灣師範大學聚焦華語教育，想提升當地教師教學能力。

台師大華語系主任蔡雅薰認為，非洲是台灣高教招生處女地，過去極少接觸但正在發展，人口多，極具潛力。奈及利亞有最多通過國際文憑組織認證的「ＩＢ學校」，台師大針對該國提出華語教育短期專題研習學分班，想教當地最頂尖、能影響國家的高階人才。

實踐大學雖未接受教育部補助，2014年吸引史瓦帝尼王子班柯希就讀後，每年至少有一名史國皇室成員來實踐大學求學。

實踐大學副校長郭壽旺坦言，校方過去聚焦經營歐美生、陸生、新南向生，無心插柳之下吸引非洲生來留學。班柯希一路從學士班讀到碩士，最近還想來台攻博，帶動史國王室口耳相傳，來校的人數逐年成長。

郭壽旺說，非洲人膚色與台灣不同，來台後須花更多時間適應環境。校方開設全英語課程，並安排當地生擅長休閒項目如足球 ，有效提升非洲生成就感。

布吉納法索籍的艾家齊去年從台大土木系碩士班畢業，他說，拿外交部獎學金來台，未料大二布國宣布與台灣斷交，讓他頓失金援。有些布國學生轉往給他們獎學金的中國大陸，他因愛上台灣的人情味，靠著打工、實習留下來。

艾家齊分享，最大的挑戰是上中文課，他靠著學華語、問助教克服困難。他還擔任過台大禮賓大使、台大足球校隊隊長，透過課外活動融入台灣生活。