美施壓買百套魚叉 710億決標

魚叉岸防飛彈系統。( 取材自Defense Media Agency)

國防部 19日公布向美採購魚叉「岸防巡航飛彈系統」的「更正決標公告」，經美方要求台灣 須「一次購足」100套系統、400枚飛彈，決標價格達710億2293萬4991元(台幣，下同，約23億6349萬2013美元)，全案預定2029年底接裝完畢。

國民黨立委、立法院外交及國防委員會召委陳以信批評，此舉惡化政府財政紀律，未來必將債台高築、債留子孫。但國防部表示，國軍依建軍規畫、預算 資源排定優序，一次性採購美岸置反艦飛彈系統，確保國家安全，懇請國人支持。

海軍對美採購100套岸置魚叉飛彈系統、400枚飛彈，一度因預算緊絀，曾向立法院允諾先買32套，其餘68套視陣地部署、人力編制、美方產製能量甚至敵情威脅變化，再另行籌購。但在美方國安高層強勢要求台灣必須「一次買齊」下，海軍被迫提交新發價書，編足高達新台幣866億餘元預算，一次採購100套魚叉與並編足陣地興建預算。

國防部發布的決標公告也指出，此案原始發價書金額是13億35萬2961美元，「修正後」的發價書金額為23億6349萬2013美元，折合台幣710億2293萬4991元。數據顯示軍購政策前後的轉變。但是立法院還在審預算，軍購「急行軍」引發在野黨立委批評。

對中共曾在8月發射極音速飛彈，國防部發言人史順文表示，國軍嚴密掌握，並將會進一步研判，研擬發展相對應的策略及能力。

外交部長吳釗燮日前接受澳洲媒體專訪指出，若中國大陸對台灣發動戰爭，台灣將戰鬥到底。國民黨立委曾銘宗以此質詢行政院長蘇貞昌，兩岸發生戰爭機率高嗎？蘇貞昌回答，「我們一直以備戰來止戰」。