喊話「踏實外交」 只見宣傳鬥嘴

「我手舉國旗，心繫台灣 ，你們還有臉來罵我」，這是駐德代表謝志偉臉書文章段落，外交部長吳釗燮昨天站在立院備詢台，低著頭一字一句唸出來，還反問：「這有什麼錯？」國民黨立委江啟臣隨後送上中華民國國旗，請吳釗燮拿起來搖一下。當吳拿著國旗表示「我搖很多了」，江馬上反將一軍：「我看你搖（國旗）也沒有吐血。」

立法院外交及國防委員會18日質詢話題圍繞謝志偉「國旗告白」爭議。吳釗燮曾多次透過外媒表示「如果中國 要對台灣發動戰爭，我們將戰鬥到底」，面對藍營立委群攻，顯然有備而來，也展現「戰到底」的鬥志。

翻開這次外交部業務報告，在「踏實外交」重要努力成果，邦交 關係穩定友好列在第一項，但15個邦交國業務篇幅僅一頁左右，倒是台美夥伴關係寫了約三頁。

然而，媒體9月才報導宏都拉斯反對黨總統候選人表態有意與中國大陸建交，引發關注，報告卻未提外交部掌握此消息之後為穩定邦交做何努力。吳釗燮解釋，這次報告主要寫新開拓的關係，宏都拉斯部分已透過記者會對外說明。

外交部報告強調堅定推動踏實外交，雖然北京持續打壓台灣，台美、台日、台歐關係都有進展，幾乎寫滿好消息的報告像是宣傳手冊。但外長與立委的爭鋒相對，讓業務報告變成亂鬥大會。這番表現，教人如何感到「踏實」？