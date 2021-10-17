東洋全球布局再下一城 自製罕病學名藥獲美國藥證

台灣東洋宣布，旗下開發用於「急性前骨髓細胞白血病」的學名藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，取得美國FDA藥證並核准上市。業者提供

台灣 東洋宣布，旗下開發用於「急性前骨髓細胞白血病」的學名藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide，取得美國FDA 藥證並核准上市，這也是台灣東洋首件獲美國藥證的自有開發藥品，不僅在研發、製造與企業使命上深具指標意義，也加速台灣東洋布局全球市場的腳步。

東洋於2018年宣布與國際大廠合作開發學名藥「三氧化二砷」Arsenic Trioxide的歐美市場，由國際大廠負責海外市場的註冊與銷售，東洋則依藥品開發時程領取里程碑授權金，藥品上市後，另計供貨利潤，而該學名藥獲得美國FDA正式核可並取得藥證，除證明台灣東洋之藥品開發、製造品質能力外，品牌國際能見度也相應提升。

東洋表示，「以品質為基礎、研發為導向，滿足人類醫療需求」是品牌使命，因此，有別於歐美大廠致力常見癌別的藥品開發策略，2000年成立「癌症科學發展事業群」時，則更關注有醫療需求的罕病癌藥，除承擔藥廠的社會責任外，也走出自己邁向國際市場的發展策略。

東洋開發Arsenic Trioxide學名藥並成功於2002年獲食藥署許可領證，是國內適用「急性前骨髓細胞白血病」的首張藥證，不僅嘉惠國內罕病患者，也提供越南、菲律賓、馬來西亞、泰國等東南亞國家醫師團隊的用藥選擇，期待未來即將在美國上市後，為更多罕病患者盡份心力。