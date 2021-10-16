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陸進口新制 明年衝擊台18類食品 逾萬企業受影響

記者陳雨鑫、彭宣雅╱台北16日電
中國大陸進口食品新制明年元旦生效，食藥署、農委會與經濟部15日緊急說明。（記者曾吉松／攝影）
中國大陸進口食品新制明年元旦生效，食藥署、農委會與經濟部15日緊急說明。（記者曾吉松／攝影）

中國大陸4月公布進口食品新制，要求所有國家或地區，只要進口食品至大陸，須由所屬國家或地區統一送件申請註冊，明年元旦生效。過去僅四類業者需申請，此次新增14類，包括鳳梨酥、植物油、保健食品等，估上萬家企業受影響。由於增加一道關卡，且審核由大陸作主，勢必影響台灣食品在大陸的布局與銷售。

大陸海關總署4月間公布「中華人民共和國進口食品境外生產企業註冊管理規定」。食藥署長吳秀梅強調，直到13日才接到中國大陸來信，說明細節。依規定，18類須由出口方主管機關提出推薦註冊的食品，其中肉類與肉製品、水產品、乳品與燕窩及燕窩製品生產企業已獲註冊。

其他受影響的14類食品，包含蛋與蛋製品、食用油脂和油料、包餡麵食、食用穀物、調味料、堅果與籽類、乾果、未烘焙的咖啡豆與可可豆、保健食品等。

吳秀梅表示，新制針對全世界所有輸銷中國大陸的食品企業。台灣業者若有意將產品銷往大陸，需於10月22日前完成線上註冊，10月底前送交推薦函、註冊名單，由食藥署統一提出申請審核註冊。

食藥署強調，申請包裹式企業註冊須於月底前完成，否則後續須以個案方式自行申請，屆時將增加申請認證難度，也會延宕出口時間。

不過有食品業者批評，大陸早在4月中就公布細節，台灣卻什麼準備也沒有，7天內就要完成登記註冊，讓人手忙腳亂。

另有食品業者提到，台灣輸出的保健食品、調味料不少，除糕餅外，包餡麵食也是大宗，這項新規對中小型業者影響大；再加上現在兩岸關係尷尬，大陸會不會審核通過，還不好說。

經濟部工業局組長李佳峰表示，新制對台衝擊大，據統計，去年輸入大陸食品的產值高達台幣321億元（約11.4億美元），其中18類食品的產值就達台幣188億元（約6.7億美元）。

食藥署表示，將會同農委會、經濟部工業局、國貿局等單位，下周一起連辦七場說明會，協助業者登記。

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