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準戰爭布局惹議 藍批操作恐中 綠也指用詞不當

記者徐偉真、王寓中／台北報導
陸委會主委邱太三稱兩岸「準戰爭狀態布局」，引發朝野議論。(本報資料照片)
陸委會主委邱太三稱兩岸「準戰爭狀態布局」，引發朝野議論。(本報資料照片)

對於陸委會主委邱太三稱「準戰爭狀態布局」，儘管他昨強調是「布局」、並非「準戰爭」，但引發朝野議論。

國民黨智庫召集人林郁方表示，「準戰爭」在國際法及學術界有極為嚴謹的定義，邱太三說法不符事實，而是政治用語對內操作「恐中」；民進黨立委蔡適應說，通過防空識別區嚴格來說不應說是準戰爭狀態，這樣的用詞不恰當。

國防安全研究院國防戰略與資源所長蘇紫雲指出，「準戰爭」是傳統的嚴謹解釋，指國家間不宣而戰，有進入武力狀態但沒有宣戰，另外一種是這種武力狀態是持續、有計畫地，是國際政治裡最嚴謹的定義，但現在的準戰爭可能是中文翻譯問題，普遍被認為是「準作戰形態」。

蔡適應指出，戰爭與否是專業用語，要更加精確及小心審慎使用，若通過防空識別區就算準戰爭狀態，共機也多次出入日韓的防空識別區，美國戰機主張南海自由航行等，難道也是準戰爭狀態？共機侵擾台灣防空識別區當然是挑釁、測試，但說成準戰爭並不恰當。

林郁方表示，用現代術語精確講，兩岸或台灣周邊中共軍機頻繁出入，有無達到「對峙」局面，才是當前判斷的標準，而對峙又有高度和低度之別，但中共軍機出動數量再創新高，台灣本身並未出動相對應數量的軍機升空，只有派少數軍機用廣播、飛彈瞄準「驅離」、「勸離」，連對峙都稱不上，如何能用準戰爭去形容。

藍營人士指出，邱太三本身學法律，不可能不懂，國防部長邱國正更不可能不知道什麼是準戰爭，關鍵在目前兩岸局勢升高之際，任何用語要非常精準，不但不應刺激對岸，更不能用政治語言去影響台灣民心或製造不正確的情勢判斷。

國民黨立委江啟臣指出，若照邱太三的準戰爭說法及邱國正的陳述，蔡總統國慶談話未與國防部審慎推演，若真的擦槍走火，蔡總統可能讓國軍無法做好最萬全的因應，這已是非常嚴重的國安危機。

台灣 國防部 共軍

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