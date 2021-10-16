準戰爭布局 邱太三：不表示準戰爭 美：台海無戰爭跡象

陸委會主委邱太三15日說，本月1日至4日共機擾台的狀況，各界有很多專家認為達到準戰爭狀態布局，但不是說是「準戰爭」。(本報資料照片)

中共解放軍機本月1日至4日累計149架次「爆量」擾台，陸委會主委邱太三前天指出，已達到「準戰爭狀態布局」，引發各界熱議；他昨說，各界有很多專家認為達到準戰爭狀態布局，但倒不表示是「準戰爭」。國防部長邱國正昨說，不置評邱太三論述，「我方不啟戰，但每天都在備戰」。

邱太三指出，如果共機一架或兩架偵察機飛到台灣 這邊，應是做情資的蒐集，對台灣比較沒有立即的危害性，如果是轟炸機，則可能是在做演訓，但如果有大量架次，台灣當然會針對對岸可能的目的做事後研判。

邱太三說，本月1日至4日共機擾台狀況，機數跟種類跟過去完全不一樣，準戰爭狀態布局「看起來有一點是布局型態的演練，各界也有很多專家認為達到準戰爭狀態布局，但倒不是說是準戰爭」。

至於對岸布局是否針對台灣？邱太三表示，這是很重要的問題，到底這個布局是單純演練，還是有其他針對性目標，事後要再去相關資訊的蒐集；對於台灣是否也要進入準戰爭狀態布局？邱太三表示，「沒有」，兩岸、台海和平穩定，不是只有兩岸關切，也是國際社會關切的事項，「沒有人希望戰爭」。

記者張文馨／華盛頓報導

兩岸緊張情勢升溫，有線電視新聞網(CNN)15日引述美國 情報官員說法指「沒有任何跡象表明中國正在準備侵略台灣」，在共機大規模侵擾台灣前，美台官員討論提早F-16V戰機提前交機的可能性。

CNN以「拜登 政府內部政策辯論」為題報導兩岸情勢，兩黨國會議員均向美國總統拜登施壓，要求盡速且強硬對待北京；而拜登政府內部對台灣面臨威脅的評估存在分歧，國防部和印太司令部越發關注台海局勢，國務院官員較為保守，情報官員認為，幾乎沒有看到中共準備侵略台灣的證據。

本月上旬，解放軍戰機密集侵擾台灣西南防空識別區，增加兩岸緊張，美方多次出面喊話，支持台灣自我防衛，敦促北京停止軍事挑釁。

白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)今年5月曾說，戰略清晰有「重大缺點」，美中兩國都認知到，維持某種程度的台灣現狀，最符合雙方利益；他當時研判中國對台軍事動作只是施壓，台海不至於爆發衝突。