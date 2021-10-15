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共機擾台 邱太三：準戰爭狀態 歡迎台商返台投資

台灣新聞組╱台北15日電
陸委會主委邱太三出席東方領袖講座，以「新情勢下兩岸經貿展望」為題發表演說。(記者蘇健忠／攝影)
陸委會主委邱太三出席東方領袖講座，以「新情勢下兩岸經貿展望」為題發表演說。(記者蘇健忠／攝影)

中共解放軍機10月1到4日，爆量擾台，甚至引發美國務院關注。陸委會主委邱太三昨受訪坦言，已達到「準戰爭」狀態布局，但台方都有加以掌握，並進行相對應處，判斷陸方此舉主要與美、英、日、紐西蘭、澳洲、加拿大等六國在台灣東南側舉行聯合軍演有關。

邱太三昨出席上市櫃公司協會「東方領袖講座」，就兩岸情勢和月初解放軍機擾台，邱太三表示，10月1日到4日可以看到大陸軍機超量的架次，侵擾台航空識別區，認為已經達到「準戰爭」狀態布局。

邱太三解釋，相較過往以一至兩架偵察機為主，本次有可以發動電子攻擊的殲16和轟6、蘇愷30等主力戰鬥機，還有其他預警機，這種機種配置，的確對台造成相當大的壓力。

到底陸方用意為何？邱太三說，除了正值大陸「十一」及兩岸情勢因素，美國當時在台灣東南側，進行六國聯合軍演，包括美國雷根號、卡爾文森號兩個航母戰鬥群，還有英國的伊莉莎白號，共帶了200多架戰鬥機，相較中共的156架次，仍有一定數量差距，且從時間點兩岸，顯然是有其針對性。

邱太三還說，當時其實已有兩架美國軍機，飛行進入可發射飛彈攻擊解放軍港口的射程內，解放軍卻未在第一時間發現，對中國大陸來講更茲事體大。

他也指出，從整體國際情勢來看，歐盟逐漸將印太納入全盤考量，中國大陸則持續在南海擴張，包括移民、部署軍事設施和制定海警法等。就台方而言，軍機艦從未踰越海峽中線或識別區，也會持續關注情勢並應處。

蔡英文總統雙十國慶演說被國台辦定調是「赤裸裸的兩國論」，是否影響兩岸重啟對話，邱太三說，兩岸重啟對話對雙方都好，必須兩方都要談才有意義。大陸近年民族情緒高漲，國台辦也需要作出基本的回應。

針對普亭表示，中國大陸不需要動武，透過增強經濟實力，就能達成統一台灣的目標。邱太三昨表示，這代表他對中國大陸的經濟成長，抱持樂觀的態度，同時相較軍事衝突以生命作代價，經濟力量可以「無孔不入」。

他表示，政府正就歡迎台商回台投資方案、境外資金專法兩項專案的延期進行研擬，吸引資金回流，以厚植台灣經濟實力。

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