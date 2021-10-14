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蔡英文：四個堅持合乎台灣主流民意

記者蔡晉宇、劉宛琳／台北14日電
蔡英文總統今年國慶講話中，針對兩岸關係提出「四個堅持」。(記者季相儒/攝影)
蔡英文總統今年國慶講話中，針對兩岸關係提出「四個堅持」。(記者季相儒/攝影)

蔡英文總統今年國慶講話中，針對兩岸關係提出「四個堅持」，遭質疑是「兩國論」，引發國民黨主席朱立倫與前總統馬英九等人批評「違憲」。她昨天在民進黨中常會首度回應表示，「四個堅持」並不是蔡英文個人、也絕非民進黨一黨的主張，相信這是合乎台灣人民主流民意，符合台灣當前國家的需要。

蔡總統日前在國慶講話提出「四個堅持」，分別為「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」，以及「堅持中華民國台灣的前途，必須遵循台灣人民的意志」。

馬英九辦公室批評，蔡的「兩國」論述方式，違背中華民國憲法，也忤逆了她所依附的美國一貫堅持的政策，讓她一直宣稱的「不冒進、不挑釁」成為謊言。

國民黨文傳會主委凌濤指出，台灣民眾的主流民意是維持現狀，中華民國更是台灣內部與國際社會的最大公約數，請蔡總統不要隨意更改國號、偷換概念，導致台灣對內陷入國家認同混亂、對外被迫面臨陷入衝突戰火的風險。

蔡英文昨表示，提出「四個堅持」的主張，是希望朝野政黨，能夠依循2300萬台灣人民的最大公約數，作為對內運行民主政治、對外團結一致的共同立場，一起來因應國家內外的各項艱鉅挑戰。

蔡英文表示，重申台灣絕對不會屈服於壓力，強化國防自主更是當務之急，為了強化台灣自我防衛能力，政府已提出特別預算案，正在立法院進行審查，要呼籲在野黨一同支持，展現自我防衛的決心。

台灣 蔡英文 馬英九

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