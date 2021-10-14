駐德代表辱國旗又批在野「令人吐血」 藍要求返台備詢

行政院長蘇貞昌（左二）。(中央社)

駐德代表謝志偉日前發表「國旗告白」爭議延燒，國民黨 立委持續猛攻謝志偉，並批評蔡英文總統對其不適當言論隻字未提。立法院外交國防委員會國民黨籍召委陳以信表示，駐德代表對國旗言論「令人吐血」，他已請外交部研議，在最短時間內安排謝志偉返台專案報告並備詢。

對於謝志偉再發文批國民黨、民眾黨，外交部昨沒有進一步評論。但行政院長蘇貞昌昨受訪時表示，台灣 是主權獨立的國家，名稱在憲法上就是中華民國，「我們作為駐外人員，公務員都要依據憲法工作。」

華視總經理莊豐嘉稱中華民國為「幽靈國」，華視說那是個人史觀，與華視無關。國民黨立委賴士葆質疑，謝、莊這兩人都是蔡政府用公帑聘用的棋子側翼，用來帶風向，給他們頭銜是為著可以握有發言權，公然宣揚台獨理念，與蔡政府裡應外合、唱雙簧、沆瀣一氣；謝既然不務正業，不該再以高薪俸祿養他們來當民進黨宣揚台獨理念馬前卒。

謝志偉昨再發文批國民黨、民眾黨，稱「中國 國民黨的行徑讓我們吐血，台灣的命運讓我們鼻酸」，並表示「這次不再委屈自己」。他在文中還點名台灣民眾黨發言人楊寶楨：「楊發言人，就是你，請『看著辦』。我們不怕被中共清算，倒是怕被你們暗算。」

楊寶楨表示，想問蔡總統是否認同謝志偉國旗告白的說法？若總統府僅回應「尊重」，那請謝志偉再好好研讀蔡總統國慶演說稿，不要再用偏激言論製造分裂。

謝稱他一邊舉中華民國國旗一邊吐血，昨天又指國民黨行徑讓人吐血。台北市長柯文哲昨說，「我只是要求他真的吐出血來就好。」