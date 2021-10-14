新聞眼╱借殼台獨？非打開僵局鑰匙

蔡英文總統的國慶講話，大陸國台辦直指是赤裸裸的「兩國論」。 (本報資料照片)

大陸國台辦昨將蔡總統雙十演說的「互不隸屬」說法，定調為「兩國論」。對北京 來說，蔡所謂的中華民國只有72年，是與大陸無關的中華民國，是「借殼台獨」的工具而已，本質上還是切割兩岸連結，訴求一邊一國，這與國民黨 強調的「一中各表」之中華民國意涵完全不同。「借殼台獨」不可能成為打開兩岸僵局的鑰匙。

國台辦在蔡總統雙十演說當晚回應雖強烈批評是「鼓吹台獨」，為謀「獨」挑釁張目，但尚未貼上「兩國論」標籤。三天之後，國台辦以「赤裸裸地販賣兩國論」定調，看來是已經過內部研究討論。

北京看蔡總統的演說，不會只聚焦在「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」這一句話，必然是讀完全文之後再通盤研析和定性。在蔡的演說中，多次強調中華民國「72年來」的發展歷程，令人錯覺，當台灣 政治人物提到中華民國，對岸真正在意的是，這個「中華民國」還具有多少能夠「連結兩岸」的意涵。按蔡的說法，中華民國在大陸的38年不見了，也就等於把中華民國和大陸的歷史連結切割掉，那麼這個「中華民國」實際上就是僅限於台澎金馬，與「台獨」的差別只是身上多了「中華民國」這個外殼。

2014年2月，時任陸委會主委王郁琦和大陸國台辦主任張志軍在南京舉行首次兩岸事務首長會議，王郁琦先前往中山陵謁陵，他當時站在中山陵階梯前廣場上，拿著大聲公，公開宣示說：「中華民國已經103年了」，這是台灣官員首次在大陸公開表述中華民國存在事實。

國民黨強調的「一中各表」之中華民國，是歷史延續完整的中華民國，是仍具有兩岸連結，同時符合兩岸憲法規範的中華民國，不是那被偷換概念、只有72年的中華民國。藍綠對中華民國的認知南轅北轍，北京不會看不出其中差異。