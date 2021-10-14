蔡英文提「互不隸屬」 國台辦定調：販賣兩國論

總統蔡英文的國慶講話，大陸國台辦直指是赤裸裸的「兩國論」。(本報資料照片)

蔡英文總統國慶演說提出「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，大陸國台辦發言人馬曉光昨定調陸方看法，指「互不隸屬」說法就是「赤裸裸的販賣兩國論」。他還強調，兩岸同屬一個中國 ，兩岸關係絕不是「國與國的關係」。

馬曉光昨在大陸國台辦例行記者會再度回應蔡總統提出的「四個堅持」，重申北京立場稱，「1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣 同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土完整從未分割也絕不允許分割。」

他說，「所謂『互不隸屬』，就是赤裸裸販賣『兩國論』。無論企圖怎樣包裝台獨分裂主張，都不能掩蓋其分裂國家的險惡用心。」馬曉光警告，「倘若民進黨當局執迷不悟，不知懸崖勒馬，只會把台灣推向更加危險境地。」

陸委會則回應稱，中華民國是主權獨立國家，成立比中華人民共和國早了38年，110年來始終屹立不搖。陸委會表示，中共當局近期變本加厲政軍威嚇、破壞台海現狀，才是造成兩岸關係緊張及區域不安的主要根源。

美國 國防部官員日前表示，對共軍侵台不設時間表，持續強化台灣的自我防衛能力；國防部發言人柯比也說，美國支持台灣及與台灣的防禦關係，持續與台灣當前面臨的中共威脅保持一致，敦促北京履行以和平方式解決兩岸分歧的承諾。

另外，美國國務院亞太助卿康達12日在國務院會晤中華民國駐美代表蕭美琴，康達隔日推文並分享照片表示，「美國對台承諾依然堅若磐石，期待和蕭代表密切合作，進一步強化雙邊關係。」駐美代表處表示，兩人會晤一小時，互動極為友善且正面，展現拜登政府高度重視台美關係。

蕭美琴去年接任駐美代表以來，除康達外，先前曾陸續拜會亞太助卿史達偉(David Stilwell)和代理亞太助卿金星容(Sung Yong Kim)。