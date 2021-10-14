綠委提公文日期國曆改公元 藍白轟：又要去中

民進黨立委羅致政。(本報資料照片)

民進黨 立委羅致政近日提案修「公文程式條例」，將公文發文日期由「國曆」改為「公元」，被外界質疑「去中」。羅致政昨天指出，跟「去中」無關，不用無限上綱或用意識形態解讀，否則中華人民共和國也是去中，因為他們也是用公元暦。

本報系聯合報報導，羅致政說，全球化之下，全面使用公元紀年是接軌國際的必要做法，愈是國際交流、合作愈多的個人、團體、企業、政府部會，愈了解使用公元的必要性與方便性。政府的公文書不要成為拖累台灣 國際化的束縛跟包袱，甚至成為一國兩制：民間用公元，政府用國暦。然後政府為了接軌國際又夾註西元，多此一舉。

羅致政表示，事實上，政府的許多公文書也有單純使用公元，例如護照、國際駕照 等，證明現實上的需要，世界上99%以上的國家都是使用公元曆，足見其內外使用的共通性與必要性。

台北中國時報報導，國民黨立院黨團書記長陳玉珍對此批評，民進黨把中華民國掛在嘴上，卻在做消滅中華民國的事；民眾黨立院黨團幹事長蔡壁如則說，排除政治立場，把民國改成西元的確可以跟國際接軌；但從政治角度來看，這是消滅中華民國，因此對此案的相關細節必須等黨團討論後才能定調。