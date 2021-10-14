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台對陸貿易順差前3季達3.5兆 仍高度依賴對岸市場

記者林則宏、陳政錄╱台北14日電
今年前三季台灣對大陸貿易順差已突破1200億美元。圖為高雄港貨櫃輪作業情況。(本報資料照片)
今年前三季台灣對大陸貿易順差已突破1200億美元。圖為高雄港貨櫃輪作業情況。(本報資料照片)

蔡英文總統在國慶演說中稱，她上任以來就致力於貿易多元化，讓台灣走出了一條不再依賴單一市場的新經濟路線。但大陸海關總署的數據卻顯示，儘管兩岸關係日趨緊張，今年前三季，雙邊進出口成長率依然達到兩位數，台灣對大陸的貿易順差更達1254.2億美元(約3.5兆台幣)。

大陸海關總署昨公布數據，在兩岸貿易部分，今年1至9月，兩岸貿易額達2395.2億美元。其中，大陸從台灣進口1824.7億美元，成長28.9%；大陸向台灣出口570.5億美元，成長32.6%。

從單月看，今年9月兩岸貿易額為307億美元，其中，大陸從台灣進口239.6億美元，向台灣出口67.4億美元。

今年前三季，台灣對大陸享有的貿易順差達到1254.2億美元，去年同期的數字則是992.8億美元，顯示台灣對外貿易仍高度依賴大陸市場。

此外，近期大陸「能耗雙控」，儘管官方強調全力保供、穩煤電，但仍有台商在十一後，繼續收到限電、限產的通知。大陸國台辦發言人馬曉光昨對此回應稱，大陸國務院、國家電網已採取保障措施，「大陸仍是台灣同胞最可靠、最廣大的投資熱土」。

馬曉光並在例行記者會上，宣傳大陸舉辦「2021年天津．台灣商品博覽會」，以及近期的兩岸交流成果。他表示，「天津．台灣商品博覽」重點推介台資企業的特色產業鏈，展示台資企業在大陸融合發展聚集效應，在進一步幫助台資企業產業升級實現高質量發展、更好融入大陸新發展格局，探索促進兩岸青年創業就業新路徑等三個方面，取得了積極成果。

就對台的「農林22條措施」，馬曉光列舉稱，浙江專門推出台胞台商專屬的「台融卡」產品，授信額度最高100萬人民幣，目前已發出2200多張。另，四川落實農林業政策資金6000多萬人民幣，廣西幫助台企貸款600萬人民幣，福建每年為在規畫園區內的台資農業企業，安排貼息資金800萬人民幣，以及江西、上海分別落實用地項目支持等。

台灣 國務院 貸款

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