哈佛送學生學華語 棄北京改赴台

哈佛大學所設「哈佛北京書院」將遷台灣，2022年起改與台大合作，並改名「哈佛台北書院」。(本報資料照片)

多年來美國 哈佛大學執行「哈佛北京 書院」合作計畫，每年暑假派學生到中國大陸北京學華語，明年暑假改與台灣 大學合作，計畫更名為「哈佛台北書院」。台大昨天證實此事，指出將有60名學員在台大修習8周中文課程，也將造訪九份、陽明山等景點。

根據美國哈佛大學刊物「哈佛紅報」報導，哈佛決定從北京遷往台北，主因是北京缺乏友善態度。如北京沒有為所有學生提供宿舍，要求學生分頭入住兩種品質不同的宿舍或在外安排旅館。課程從9周縮短為8周。此外，曾有赴陸的哈佛學生在7月4日慶祝美國國慶，被陸方要求不得唱國歌。

台大表示，2019年即與哈佛大學洽談送學生到台大學華語，原本計畫去年開始實施，受新冠肺炎疫情影響，延到明年暑假才啟動。哈佛預計選送60名學員，到台大修讀8周中文課程，並搭配參訪景點如九份、金瓜石、故宮、士林夜市、陽明山等，及投入文化活動如書法、象棋、剪紙、包餃子等。

台大指出，課程與師資還在規畫中。希望在台大自由學術氛圍中，為優秀的哈佛學員奠定穩固的中文根基，同時在與本地學生的課外互動中，提升台大學生的國際視野。

外交部發言人歐江安表示，哈佛大學決定去年起中止與北京語文學校合辦16年的暑期華語研習計畫「哈佛北京書院」，轉與台灣大學合作成立「哈佛台北書院」，並自2022年起，規畫每年暑期選送學生來台灣研習華語文。

歐江安說，樂見哈佛大學與台大建立兩校合作計畫，並歡迎哈佛大學選送美國優秀菁英到台灣研習華語文。

除與哈佛的合作，教育部也看準中國大陸華語教學機構「孔子學院」退出美國的趨勢，去年起執行「優華語計畫」。教育部昨天在立法院報告指出，今年核定台灣10所大學與美國21所大學合作，選送36名華語教學人員到美國任教，並祭獎學金邀請168名美國學生到台灣交流。