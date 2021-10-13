我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

雙十剛過…駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」 府僅稱尊重

台灣新聞組／台北13日電
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）
今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

中華民國110年國慶剛過，駐德代表謝志偉昨在臉書發布「國旗告白」，指這面國旗之所以仍鮮紅，是因在台灣補了幾十年鮮血，「我們一邊舉一邊吐血」這番說詞引發國民黨強烈不滿，要求外交部長撤換不適任代表。

總統府發言人張惇涵表示，尊重謝志偉的發言，以謝過去幾年在台德關係努力上來看，「他有一顆熱愛國家，為國家打拚的心」。外交部長吳釗燮在立法院答詢時說，謝志偉在德國代表政府，「表現非常優異」。

謝貼文還向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，以往是中華民國騎在台灣頭上，如今台灣揹著中華民國，合成為「中華民國台灣」，「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就算手裡舉這面國旗，心裡想的還是台灣。

國民黨文傳會主委兼發言人凌濤12日表示，中華民國國慶日剛結束，民眾就看到現任外交官把國旗批到一文不值，帶頭傷害國家主權，真乃世界奇觀；如果謝志偉有骨氣，就不要拿中華民國的政府薪水搞台獨，如果不認同國家，就不要頂著中華民國外交官名號在國際社會騙吃騙喝。

凌濤說，蔡英文總統在國慶演說時提到，「國旗不見了我們一起生氣」，請問面對謝志偉「讓國旗變不見」的行為，蔡英文總統您生氣了嗎？謝的失格行為，無疑是重重一巴掌打臉蔡總統與民進黨政府，若蔡不將謝志偉立即革職懲戒，就等於默許謝志偉企圖顛覆中華民國的行為跟主張。

民眾黨發言人楊寶楨也批，謝論調明顯和蔡英文矛盾，希望他好好研讀蔡的國慶演說稿，不要悖離台灣主流民意。

此外，民進黨立委羅致政近日提案修「公文程式條例」，將公文發文日由「國曆」改為「公元」。國民黨立院黨團書記長陳玉珍質疑，羅推動公文「去國體化」，坐實民進黨就是口中尊稱中華民國，實際想消滅中華民國。

台灣 國民黨 蔡英文

上一則

冷眼集／袒護謝志偉們 府院不演了？

下一則

謝志偉辱國旗 蘇貞昌：駐外人員要依憲法工作

延伸閱讀

新聞眼／拉大格局 戰鬥藍邁向執政藍

新聞眼／拉大格局 戰鬥藍邁向執政藍
AIT處長拜訪朱立倫 雙方正面看待國民黨駐美代表處互動

AIT處長拜訪朱立倫 雙方正面看待國民黨駐美代表處互動
吳釗燮稱台灣在備戰 綠營不滿：挑釁引戰

吳釗燮稱台灣在備戰 綠營不滿：挑釁引戰
黑白集╱吳釗燮與陳柏惟 反中的濫竽充數

黑白集╱吳釗燮與陳柏惟 反中的濫竽充數

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手