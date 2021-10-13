雙十剛過…駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」 府僅稱尊重

今年雙十國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。（記者黃義書／攝影）

中華民國110年國慶剛過，駐德代表謝志偉昨在臉書發布「國旗告白」，指這面國旗之所以仍鮮紅，是因在台灣 補了幾十年鮮血，「我們一邊舉一邊吐血」這番說詞引發國民黨 強烈不滿，要求外交部長撤換不適任代表。

總統府發言人張惇涵表示，尊重謝志偉的發言，以謝過去幾年在台德關係努力上來看，「他有一顆熱愛國家，為國家打拚的心」。外交部長吳釗燮在立法院答詢時說，謝志偉在德國代表政府，「表現非常優異」。

謝貼文還向「一碰到中國就將中華民國和國旗收起來」的人喊話，以往是中華民國騎在台灣頭上，如今台灣揹著中華民國，合成為「中華民國台灣」，「如果你們都不演了，我們也就不瞞了」，就算手裡舉這面國旗，心裡想的還是台灣。

國民黨文傳會主委兼發言人凌濤12日表示，中華民國國慶日剛結束，民眾就看到現任外交官把國旗批到一文不值，帶頭傷害國家主權，真乃世界奇觀；如果謝志偉有骨氣，就不要拿中華民國的政府薪水搞台獨，如果不認同國家，就不要頂著中華民國外交官名號在國際社會騙吃騙喝。

凌濤說，蔡英文 總統在國慶演說時提到，「國旗不見了我們一起生氣」，請問面對謝志偉「讓國旗變不見」的行為，蔡英文總統您生氣了嗎？謝的失格行為，無疑是重重一巴掌打臉蔡總統與民進黨政府，若蔡不將謝志偉立即革職懲戒，就等於默許謝志偉企圖顛覆中華民國的行為跟主張。

民眾黨發言人楊寶楨也批，謝論調明顯和蔡英文矛盾，希望他好好研讀蔡的國慶演說稿，不要悖離台灣主流民意。

此外，民進黨立委羅致政近日提案修「公文程式條例」，將公文發文日由「國曆」改為「公元」。國民黨立院黨團書記長陳玉珍質疑，羅推動公文「去國體化」，坐實民進黨就是口中尊稱中華民國，實際想消滅中華民國。