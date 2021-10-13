華視總座稱雙十為「幽靈國慶生」 張大春：薪水改冥紙

華視總經理莊豐嘉的言論惹議。(取材自臉書)

中華民國國慶，華視總經理莊豐嘉卻以「為幽靈國慶生」為題在臉書 發文，作家張大春昨在臉書酸莊豐嘉「華視給莊豐嘉的薪水改發冥紙也是剛好而已」；國民黨 立委林奕華也開轟，指莊身為「中華」電視公司總經理，每個月領幽靈台幣心安？不覺晦氣？別委屈自己，應即刻請辭華視總經理。

莊豐嘉的「為幽靈國慶生」，稱如果是A國家建國時，T地屬B國所有，後來T地因政權變動併入A國，但A國又失去它原先建國所統治的土地和人民。莊豐嘉強調，A國國慶日失去它當初所賴以建立的物質基礎，只剩下與國慶日無關的T地還在慶生，而T地的人民被迫歡度國慶日久了，也就覺得這是一個多麼神聖不可輕忽的日子。

對此，張大春不僅在自己臉書開酸，還在莊的貼文底下留言反問，「要不要呼籲一下那十幾個僅存的邦交 國一次性地和幽靈國完全斷交啊？」

林奕華則批評，莊豐嘉稱為「幽靈國慶生」，請問「幽靈國」是哪一國？身為公廣集團媒體人，還拿A國、B國、T地混淆視聽，是在帶什麼風向？散布哪一種意識形態？莊的發文為公廣媒體集團做出最壞示範。

林奕華說，華視以84%公視股權的公廣媒體身分入主52台，身分爭議尚待釐清，期望文化部長李永得能好言勸誡，讓莊豐嘉快快辭職下台，不要再勉強他領幽靈台幣，實在委屈了。

華視回應，該言論出自總經理於私人臉書，是他個人對歷史的觀點，與華視立場無涉。