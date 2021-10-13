華視總座稱雙十為「幽靈國慶生」 張大春：薪水改冥紙
中華民國國慶，華視總經理莊豐嘉卻以「為幽靈國慶生」為題在臉書發文，作家張大春昨在臉書酸莊豐嘉「華視給莊豐嘉的薪水改發冥紙也是剛好而已」；國民黨立委林奕華也開轟，指莊身為「中華」電視公司總經理，每個月領幽靈台幣心安？不覺晦氣？別委屈自己，應即刻請辭華視總經理。
莊豐嘉的「為幽靈國慶生」，稱如果是A國家建國時，T地屬B國所有，後來T地因政權變動併入A國，但A國又失去它原先建國所統治的土地和人民。莊豐嘉強調，A國國慶日失去它當初所賴以建立的物質基礎，只剩下與國慶日無關的T地還在慶生，而T地的人民被迫歡度國慶日久了，也就覺得這是一個多麼神聖不可輕忽的日子。
對此，張大春不僅在自己臉書開酸，還在莊的貼文底下留言反問，「要不要呼籲一下那十幾個僅存的邦交國一次性地和幽靈國完全斷交啊？」
林奕華則批評，莊豐嘉稱為「幽靈國慶生」，請問「幽靈國」是哪一國？身為公廣集團媒體人，還拿A國、B國、T地混淆視聽，是在帶什麼風向？散布哪一種意識形態？莊的發文為公廣媒體集團做出最壞示範。
林奕華說，華視以84%公視股權的公廣媒體身分入主52台，身分爭議尚待釐清，期望文化部長李永得能好言勸誡，讓莊豐嘉快快辭職下台，不要再勉強他領幽靈台幣，實在委屈了。
華視回應，該言論出自總經理於私人臉書，是他個人對歷史的觀點，與華視立場無涉。
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