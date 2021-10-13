我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

冷眼集／袒護謝志偉們 府院不演了？

記者蔡晉宇
駐德代表謝志偉日前和一群學生合影，布條寫著「台灣獨立」。（取材自臉書）
駐德代表謝志偉日前和一群學生合影，布條寫著「台灣獨立」。（取材自臉書）

中華民國駐德代表謝志偉12日在臉書直嗆，自己不認同國旗，也不想瞞了。公廣集團的華視總經理莊豐嘉更稱，雙十國慶是「為幽靈國慶生」。蔡英文總統日前國慶講話對於兩岸關係表示「不冒進、不挑釁」言猶在耳，兩位蔡政府高層的言談，令人感到格外的錯亂。

謝志偉公開與蔡英文不同調，外交部長吳釗燮非但沒有示警，還在國會稱謝工作上「表現非常優異」。事實上，吳釗燮日前接受澳媒專訪時，一席「備戰說」，同樣與蔡英文長期主張「穩健不暴衝」的兩岸論述有所出入，連綠營內部都傳出不滿。

綠營仍居要職者，公開與蔡總統不同調，凸顯出的，除了是獲得權力後的傲慢，更反映蔡英文對這些爭議言論的放任，甚至默許態度。

在蔡總統任內，從民進黨立委提案取消向國父遺像致敬未果、刪除憲法關於「統一」字眼自行撤案、到民進黨憲改小組不觸及統獨議題，在在證明民進黨強調台灣主體性，儘管只能說不能做，但提出意見者亦不會受到高層責難，曖昧的態度無疑助長「謝志偉們」更無顧忌憚；甚至跨過紅線，讓蔡英文難自圓其說。

今年國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。兩岸局勢詭譎多變，因錯誤訊息傳達激化情緒，造成對方誤判，讓情勢惡化，非真愛台者所樂見。謝志偉與蔡總統不同調事小，若因為其外交官身分傳遞出代表國家的錯誤立場，恐將造成國家實質傷害，政府不可不慎。

蔡英文 民進黨 台灣

上一則

國民黨籌組駐美辦公室 朱立倫擬明年初訪美

下一則

雙十剛過…駐德代表辱國旗「邊舉邊吐血」 府僅稱尊重

延伸閱讀

蔡英文四堅持 柯文哲嗆「廢話」：我講就變中共同路人

蔡英文四堅持 柯文哲嗆「廢話」：我講就變中共同路人

黑白集／蔡踩兩岸紅線 政治話術沒把危機放心上

黑白集／蔡踩兩岸紅線 政治話術沒把危機放心上
習近平、蔡英文談話和美國弦外之音

習近平、蔡英文談話和美國弦外之音
趙少康：蔡英文把中華民國工具化 用來跟中共對幹

趙少康：蔡英文把中華民國工具化 用來跟中共對幹

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
法媒近日密切關注台灣，深入分析中華民國總統蔡英文國慶演說與參議員訪台。(美聯社)

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

2021-10-11 15:41
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
台灣大學成立哈佛台北學院，明年收60名學生。本報資料照片

不去北京…哈佛明年赴台大學中文 校方證實了

2021-10-12 07:29
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手