冷眼集／袒護謝志偉們 府院不演了？

駐德代表謝志偉日前和一群學生合影，布條寫著「台灣獨立」。（取材自臉書）

中華民國駐德代表謝志偉12日在臉書直嗆，自己不認同國旗，也不想瞞了。公廣集團的華視總經理莊豐嘉更稱，雙十國慶是「為幽靈國慶生」。蔡英文 總統日前國慶講話對於兩岸關係表示「不冒進、不挑釁」言猶在耳，兩位蔡政府高層的言談，令人感到格外的錯亂。

謝志偉公開與蔡英文不同調，外交部長吳釗燮非但沒有示警，還在國會稱謝工作上「表現非常優異」。事實上，吳釗燮日前接受澳媒專訪時，一席「備戰說」，同樣與蔡英文長期主張「穩健不暴衝」的兩岸論述有所出入，連綠營內部都傳出不滿。

綠營仍居要職者，公開與蔡總統不同調，凸顯出的，除了是獲得權力後的傲慢，更反映蔡英文對這些爭議言論的放任，甚至默許態度。

在蔡總統任內，從民進黨 立委提案取消向國父遺像致敬未果、刪除憲法關於「統一」字眼自行撤案、到民進黨憲改小組不觸及統獨議題，在在證明民進黨強調台灣 主體性，儘管只能說不能做，但提出意見者亦不會受到高層責難，曖昧的態度無疑助長「謝志偉們」更無顧忌憚；甚至跨過紅線，讓蔡英文難自圓其說。

今年國慶日，蔡政府才打造了一面號稱史上最大國旗，由直升機吊掛氣派出場，不料換來的卻是駐外代表一席讓人吐血的奇言怪論。兩岸局勢詭譎多變，因錯誤訊息傳達激化情緒，造成對方誤判，讓情勢惡化，非真愛台者所樂見。謝志偉與蔡總統不同調事小，若因為其外交官身分傳遞出代表國家的錯誤立場，恐將造成國家實質傷害，政府不可不慎。