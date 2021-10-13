國民黨籌組駐美辦公室 朱立倫擬明年初訪美

國民黨主席朱立倫(右)12日與美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅會面。（圖：國民黨文傳會提供）

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅 昨拜會國民黨 主席朱立倫，朱提及，國民黨已召集多名學者及退休外交官籌備國民黨駐美聯絡辦公室，AIT表示歡迎。據了解，朱立倫原規畫年底赴美，但公投在即，最快可能明年初訪美。

據台北中國時報報導，孫曉雅昨率副處長柯傑民、政治組組長裴德禮等官員，親自拜會朱立倫，朱則在黨主席特別顧問兼國際部主任黃介正、文傳會主委凌濤陪同下會見，雙方談了一個多小時，相談甚歡。

朱立倫在會中特特別提到，國民黨已經召集多名學者及退休外交官，籌備國民黨駐美聯絡辦公室，他並透露，會在時間許可下訪美；美方對此表達歡迎，認為這對深化台灣 民主有利。

據報導，朱立倫昨晚與藍委餐敘前受訪說，已向孫曉雅當面表達國民黨要在美國設立代表處，美方對此非常歡迎，美方覺得讓華府的官方、國會、智庫、學界都了解到台灣多元的聲音，是非常好的事情，國民黨將來也會跟美方保持密切聯繫。

另據本報系聯合報報導，關於近期美中國安高層談話，外交部北美司長徐佑典昨指出，去年美台首次舉辦「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），拜登政府也支持繼續辦理，雙方正討論今年EPPD日期與議程。

此外，多位美方人士聽聞台灣明年將主辦下一屆「世界民主運動大會」，邀請上百位全球政學界及民主運動人士出席，但台灣方面可能要等疫情明朗後才會正式宣布。