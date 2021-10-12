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新聞評論／美中形成「台灣協議」共識 蔡英文重提兩國論

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總統蔡英文在國慶日演說中提出四個堅持，被認為可能被大陸解讀為兩國論。(本報資料照片)
總統蔡英文在國慶日演說中提出四個堅持，被認為可能被大陸解讀為兩國論。(本報資料照片)

中共總書記習近平在辛亥革命110週年重彈「和平統一」，藉孫文革命論述「一個中國」的主權更迭，將中華民國與中華人民共和國用歷史連結，而蔡總統以「兩國互不隸屬」回應。這是她執政以來對兩岸政治現況最明確的描述，也是李登輝「兩國論」影響廿二年後的升級版，連「至少是特殊國與國關係」的緩衝都省略了。

六國西太平洋軍演之際，逾百架共軍軍機擾台，外界認為蔡總統的強硬係針對北京武力威脅。但根據府方說法，這是一位不再選舉的總統的內心話，在中秋連假期間擬稿；耐人尋味的是，這個時間點正是拜習通話，談及「台灣協議」之後。

拜習熱線後，不僅台灣代表處更名案見光死，更重要的是，美中開始相向而行，保持競爭同時管控衝突風險，拜登承諾「無意改變一中政策」。接著習近平在聯合國承諾停建境外煤電廠，而美國也放生華為公主孟晚舟，兩國外交與經貿部門負責人接連展開對話。拜習線上峰會正在進行磋商，峰會成行與否端賴兩國重掛鉤是否順暢。

蔡總統在美中重掛鉤之際宣示「兩國論」，無疑是美中關係新變數，國台辦昨晚已先站上火線，定調為「勾連外部勢力，為謀獨挑釁張目」，接下來是否會如廿三年前般逐步升高武力，美國反應是關鍵。蔡總統向來重視台美關係「可預測性」，不讓華府有意外；這篇談話是否也已獲得美方諒解，折射出一個深沈的課題：在美中重掛鉤同時，雙方仍利用「武統」、「促獨」互打台灣牌博弈嗎？

李登輝在1999年藉德國之聲專訪，揭示兩國論，當時美中正逐漸從九六台海危機擴大軍事對抗緩解，柯林頓宣布「新三不」，漸向中共傾斜，此外美軍誤炸中國大使館事件，美方急於修復兩國關係，再加上美方學界積極推動一中架構下的兩岸中程協議。美中促談氣氛升高，讓李登輝感到政治壓力，決定反制一中。

拜登透露與習近平對話形成「台灣協議」共識，台方國安部門曾私下打聽實質內涵。究竟美中在台灣問題上有何協議，讓拜登對著鏡頭向北京打暗號，共軍戰機便安靜下來，蔡政府恐怕也很困惑。難道蔡總統也感受到風向轉變，山雨欲來？

北京取得美國承諾一中政策，如此才放軟從辛亥革命談和平統一；但蔡總統以「兩國論」衝撞「一個中國」，稱「經過72年發展歷程，國家樣貌有很大轉變」，輕巧切割1949年之前的中華民國法統，無論在主權及領土上都不接受「台灣是中國的一部分」，形同回絕北京的對話邀請。

李登輝的「強化主權小組」提出兩國論後，預備一系列修憲、修法作為，最後因美方介入而告吹。蔡總統談話也預告修憲將引進「社會力量」，暗示在政黨之外，容許另一股影響修憲範疇的力量介入，預示事態的不確定性。

無論兩國論是美國的另一手棋步，或是蔡總統自認棋手的一搏，地緣政治已非昔時，美中應會有更從容的智慧處理變數。對台灣人民來說，執政者對中國攤牌，最後會否淪為轉移內政失敗、外交空間緊迫的政治勒索？

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