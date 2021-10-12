新聞評論／美中台關係已無絕緣體 蔡英文還暴衝？

共機近期頻繁擾台，圖為台空軍F-16戰機（左）監控共機。(圖：國防部提供)

美中關係最近有張有弛。政治上，美中對峙似有稍稍緩和的跡象；軍事上，則因西方盟軍在南海進行聯合軍演，導致共機擾台頻率連日飆升。《紐約時報》近日發表「美中為了台灣 已進入危險區」的長文，並引述美國 前東亞助卿羅素的談話，稱美中台關係的電線「已沒剩下多少絕緣體」。處於美中博弈前線的台灣，能毫無警覺嗎？

本月6日，白宮國安顧問蘇利文與中共外事委員會主任楊潔篪在蘇黎世進行了六小時的廣泛討論，主要是敲定年底拜登與習近平的線上高峰會。此前數日，美國貿易代表戴琪宣布將採取新方式處理與中國的貿易關係，並排除某些中國產品的懲罰性關稅。此舉，被視為拜登對川普貿易路線的調整，和美方對美中關係的務實因應。北京 則認為，美方的政策微調只是戰術性因應，在戰略層面的基本判斷不會改變。

軍事上，10月1日至4日，共有149架次的解放軍戰機侵入台灣航空識別區。有人認為，這在對台灣施壓；也有人解讀，這是對西方國家在南海的聯合軍演進行偵蒐。台國防部長邱國正承認，現在是「台海局勢40年來最險峻」的時刻；但拜登則稱，他與習近平的9月通話就此已有共識，雙方同意遵守「台灣協議」。至於何謂台灣協議，目前眾說紛紜；但無論如何，北京的一中原則和美國的一中政策對台灣問題的認定確實存在差異。

就在此際，《華爾街日報》刊出獨家報導，指美軍特種部隊與陸戰隊的軍事顧問團正「秘密駐台」訓練台灣軍隊，已一年以上。美國軍隊直接介入台灣，一直是北京再三警告美方不能超越的紅線，這項消息立刻引爆爭議。部分美國官員或許認為，「主動外洩」美軍駐台的消息意味美國對台承諾，可趁機宣傳美方會保障台灣安全，並將兩岸軍事緊繃歸咎於中國的武嚇。但從另一方面看，這也坐實了美國確實踏過紅線的傳言，反而會讓解放軍自認師出有名，而增加台海戰事的風險。

台海周邊近期的兵凶戰危，可能超過許多人的想像。10月初，美、英、日、澳、紐、加等國的艦隊在南海海域進行大規模軍演，解放軍出動大批軍機及船艦從海空監控，並模擬攻擊。偏巧美國海軍一艘核動力的海狼級潛艦在南海「撞上不明物體」，導致11名水兵受傷，這證明擦槍走火的風險確實存在。

對於未來美中互動無論是和是戰，台灣都必須加倍提高警覺。首先，美中舉行峰會，台灣利益一定受損；若美中對立演成為新冷戰，將是全球性災難，台灣仍難倖免，因此絕無幸災樂禍的餘地。其次，要注意美中峰會如何討論台灣議題。拜登說的「台灣協議」，可能是他失言，也可能已在協商之中。所謂「北京要到台北，經華府是捷徑」，即使美國與台灣的友誼再睦，都要提防華府為它自己的利益出賣台灣。

第三，台灣安全必須建立自主性，不能唯美國是從。解放軍軍力越來越強，美國全力馳援亦未必有用，何況美國防衛台灣的意願也在變動。美國拋棄阿富汗的殷鑑未遠，我們不可輕率押賭，必須謹慎經營兩岸關係，絕不可讓兩岸關係電線「絕緣體」磨光乃至意外走火。

今年國慶，蔡總統原有很好的機會以「中華民國」之名對北京紀念「辛亥革命」110周年作出呼應，她卻錯失機會。她把中華民國減了38年，又把台海「兩個政治實體」分立的事實推升成「升級版兩國論」，國慶重要談話如此暴衝，她的智慧何在？