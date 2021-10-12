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蕭美琴：美華僑慶祝觀點與台不同 藍委怒：把話說清楚

記者鄭媁、李承穎／台北12日電
國民黨立委陳以信。(本報資料照片)
國民黨立委陳以信。(本報資料照片)

蔡英文總統發表國慶演說，提出兩岸互不隸屬，主權不容侵犯。駐美代表蕭美琴昨呼應，並提到「雖然許多住在美國的華僑在『慶祝重要日子』的觀點，可能與住在台灣的民眾有些不同」；國民黨立委陳以信質疑，請蕭把話說清楚。

另外，蔡總統在國慶講話提到，「過去72年來的發展歷史，讓國家樣貌有了很大的轉變」，引發議論。國民黨立委賴士葆抨擊，中華民國憲法選出的總統，竟篡改中華民國的歷史成為72年，錯謬荒誕。陳以信也表示，蔡總統抹煞中華民國38年的歷史，不僅對不起中華民國，更對不起當年為創建中華民國、拋頭顱灑熱血的先烈先賢。

陳以信指出，蕭美琴到美京中華會館慶祝國慶日升旗典禮，但她卻說美國華僑的慶祝觀點可能和台灣民眾不同，請問蕭代表哪裡不同？「妳是要說美國華僑慶祝110年國慶，但台灣民眾只慶祝72年國慶嗎？」陳以信說，蕭美琴既然敢出此言，就請把話說清楚，到底美國華僑與台灣民眾慶祝中華民國國慶的觀點有何不同，如果不能立即澄清，那就準備回來立法院外交國防委員會，和委員們解釋清楚。

民眾黨則認為，蔡總統提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」等四個堅持，這個概念早已成為台灣人內心的共識，但治理國家不能只有喊口號，如不正視內政崩壞，就算有再多堅持，中華民國永遠無法正常運作。

至於蔡總統拋出檢討地方制度、國土規畫，以及修憲議題，國民黨立院黨團總召費鴻泰說，民進黨政府心態要先調整，請蔡總統具體提出修憲內容，公布後國民黨願意坐下來談，不要動不動拿空白支票讓立法院授權，在野有不同意見，就指控杯葛，「我們礙難照辦。」

駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。(記者張文馨／攝影)
駐美代表蕭美琴10日出席華埠升旗典禮。(記者張文馨／攝影)

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