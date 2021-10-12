國台辦提「4個堅」 強調不計成本反獨

國台辦發言人馬曉光。(中新社)

中國 大陸日前舉辦辛亥革命110周年大會，後續宣傳持續進行中。《澳門 日報》紀念辛亥革命110周年專刊發布大陸國台辦副主任陳元豐的致詞，陳重申堅定推進統一進程，堅持和平統一、一國兩制的基本方針，並堅決反對台獨，還表示「粉碎台獨圖謀是不計成本的」。

蔡英文總統在雙十講話上提出「四個堅持」，強調兩岸解決分歧，必須透過平等對話，陳元豐也提出「四個堅」：「堅定推進祖國統一進程」，統一是歷史大勢，是正道，統一是台灣 的唯一之路，別無他路；「堅決反對台獨」，台獨分裂勢力及其活動是兩岸關係緊張動蕩的根源；「堅持和平統一、一國兩制的基本方針」，這也是解決台灣問題、實現統一的最佳方式；「堅守民族復興的中國夢」，台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而解決。

至於日前「華爾街日報」、「經濟學人」等媒體稱，美軍已秘密駐台一年有餘。國台辦發言人馬曉光昨表示，大陸堅決反對台美之間進行任何形式的軍事聯繫，「正告民進黨當局，妄圖勾連外部勢力謀獨，以武拒統，是打錯算盤，逃脫不了失敗的下場。」大陸外交部也表示，「將採取一切必要措施捍衛主權和領土完整」。