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蔡英文提4個堅持 民眾黨：正視內政崩壞

記者李承穎／台北11日電
蔡英文總統10日在國慶講話發表「四個堅持」。(本報資料照片)
蔡英文總統10日在國慶講話發表「四個堅持」。(本報資料照片)

蔡英文總統昨天在國慶講話發表「四個堅持」，民眾黨今天說，這概念上早已成為台灣人內心的共識，但治理國家不能只有喊口號，如果不正視內政的崩壞，就算有再多堅持，中華民國永遠無法正常運作，這也是台灣民眾黨不斷高喊「國家治理」的堅持。

民眾黨表示，守護台灣、打造中華民國成為一個正常化的國家，是台灣絕大多數民眾的共識，在這個基礎之上，不是只有區區「四個堅持」，還有更多值得關注的議題，這是執政黨必須要擔負的責任。

民眾黨舉例，蔡總統呼籲朝野共同面對修憲議題，事實上台灣民眾黨立法院黨團早於去年就積極倡議「下修18歲公民權」、「廢考監」、「降低修憲門檻」等修憲方向，但遺憾的是，儘管立法院已籌組修憲委員會，但截至目前為止仍無實質運作，消極以對，蔡總統與其呼籲在野黨，不如好好督促執政黨，讓修憲議題可以從紙上談兵階段，真正上軌道。

民眾黨表示，國家有太多久未解決的問題，遲至今日仍無解答。蔡總統所承諾的「社會安全網」與「礦業法修法」到現在沒有下文；勞保年金破產在即，卻從未看到勞動部有任何積極作為；我們看到民進黨最積極的，是在還沒進入選戰階段的此時此刻，在全台各地、街頭巷尾掛上五顏六色選舉看板，開始為鞏固政權努力。

「領導者該有的思維，不是想自已黨或派系的利益，應該爭取的是所有台灣人民的利益。」民眾黨指出，最令人痛心的，是放任親綠網路側翼，用反智的言論、滑坡的邏輯，打壓各種反對聲音，抹殺政策理性討論空間；另一手透過上億元台幣政府標案豢養媒體，製造寒蟬效應。蔡總統真要團結台灣，更應該正視這些問題，而不是活在同溫層的美好幻影之中。

台灣 破產 蔡英文

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