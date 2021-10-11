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「中華民國72年」藍委批蔡英文國慶演說錯謬荒誕

記者鄭媁／台北11日電
蔡英文總統在國慶大會發表演說，提出四個堅持，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。(記者季相儒／攝影)
蔡英文總統在國慶大會發表演說，提出四個堅持，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。(記者季相儒／攝影)

蔡英文總統昨天發表國慶演說，提到「過去72年來的發展歷史，讓國家樣貌有了很大的轉變」。國民黨立委賴士葆今質疑，中華民國憲法選出的總統蔡英文篡改中華民國的歷史成為72年，蔡英文痛恨中國大陸，卻與中國大陸聯手將中華民國消失，這是錯謬荒誕的一天。

賴士葆指出，蔡總統一再宣稱不冒進，隱含之意是不冒然發動戰爭，然而在兩岸關係的論述中一再冒然前進，公然挑釁。世界有更多國家願意站出來挺台灣，不代表我們有本事也預備好面對戰爭。

賴士葆認為，身為總統應該思想面對戰爭殘酷無情的摧毁，覆巢之下無完卵，蔡英文總統自豪說台灣已經是能夠勇敢面對挑戰的堅靱之島，這是棄黎民蒼生的性命安危於不顧。

賴士葆批評，蔡總統上台之後，刻意操作切除兩岸原有的文教、經貿交流，及所有的對話管道，只剩下軍事的對立與對抗。當蔡總統揚棄過去的模糊論述，更明確陳述兩岸之間是不隸屬的國與國關係，升高兩岸的對立，剩下的就是如何避免擦搶走火，兵戎相見的可能性。

國防部長邱國正說，台灣面對軍事壓力的情勢是40年來最為嚴峻；賴士葆說，蔡政府在國慶日卻發放史上範圍最大的煙火，一片嘉年華的歡樂氣氛，這是令人錯愕又錯謬的國慶日。

蔡英文 台灣 中國

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