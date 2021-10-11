張亞中：蔡英文4堅持是兩國論 是否敢「一字制憲」？

孫文學校總校長張亞中說，四個堅持的法理基礎是蔡英文總統的「兩族兩國論」，只要「一字制憲」即可完成法理台獨。(本報資料照片)

蔡英文 總統國慶演講提出「四個堅持」，包含堅持自由民主的憲政體制、中華民國與中華人民共和國互不隸屬、主權不容侵犯併吞、中華民國台灣 的前途必須遵循台灣人民的意志。孫文學校總校長張亞中說，四個堅持的法理基礎是蔡英文總統的「兩族兩國論」，只要「一字制憲」即可完成法理台獨。

張亞中表示，蔡英文總統不認同台灣人也是中國人，反而認為南島語族與台灣人民才是「親」。蔡英文總統認為兩岸為兩個互不隸屬的主權獨立國家，因此台灣的未來由台灣人民自己決定。但問題在於，目前中華民國的憲法現定，主權宣示範圍仍包括中國大陸；對國際社會而且言，台灣與大陸仍是「利益相關者」，即面對台灣時，也會考慮大陸的因素。

張亞中指出，問題不在於蔡英文總統是否有四個堅持，而在於她如何做到四個堅持。在台灣沒有把現有的「一中憲法」改為「台獨憲法」以前，中國大陸仍是中華民國的「憲法利益相關者」，大陸有權表示其不同意見及以行動展現其立場。

張亞中說，蔡英文總統要「如何做到」其四個堅持？第一是儘快以修憲為名進行制憲，只要改憲法一個字即可，把憲法第四條的「中華民國頜土，依其固有之疆域」的「固」改為「現」字，透過「一字制憲」，蔡英文的「中華民國台灣」獨台訴求就可成功，大陸地區就不再是中國民國的「憲法利益相關者」，以後在法理上，「中華民國台獨」也完成法理獨立，與中華人民共和國再無關係。

張亞中說，第二就是要有足夠的武力及決心來捍衛這四個堅持。在台灣完成其法理台獨或法理獨台的「一字制憲」以前，大陸地區仍是中華民國憲法上的「利益相關者」，北京 一定會有強烈的動作，蔡政府必須要有決心與能力與北京一鬥。或在「一字制憲」後，北京也必然會有武力動作，蔡政府也必須要有抵抗的決心與能力。美國日本會否介入這兩個「利益相關者」的內部之爭，蔡政府認為，只要堅持「自由民主」就會得到支持，但事實應非如此，美國從來不曾承諾會為台灣出兵。

張亞中說，蔡英文總統可以主張「四個堅持」，但要以法理及實力為後盾，而不是空口白話，喊爽的。蔡英文總統已向北京送出其「兩岸為兩族兩國」的強硬立場，對比於前一日習近平的「台獨沒有好下場」的說法，台灣人民已被迫綁上兩岸衝突的列車，雙方已開始相向對駛，問題在何時對撞，或哪一方先向懦夫一樣，選擇閃避或投降。