展現軍力 雄三弓三飛彈車首度亮相

雄三飛彈發射車 雄風三型飛彈發射車通過觀禮台。 （記者季相儒／攝影）

慶祝雙十國慶，軍方昨天投入大批地空兵力順利在總統府前進行分列式，143輛國造地面裝備車輛中，包括雄風三型反艦飛彈、天弓三型防空飛彈系統等主戰裝備，首度對國際公布飛彈車與射控車輛的構型；陸軍新型的陸射劍二防空飛彈，則是首度正式公布的新裝備。

國防部 表示，參與國慶是展現國軍捍衛台灣 守土有責及當仁不讓的決心。而昨天國慶日，續有共機三架次擾台。空軍司令部公布，中共解放軍昨派遣兩架次殲16戰機、一架次運八反潛機進入台西南防空識別區，空軍依例派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離 、防空飛彈追監等反制措施。

國防部參與展演的車隊，昨天清晨6時許，就在府前重慶南路集結，吸引大批民眾沿途參觀，詢問多獲官兵詳細說明。

分列車隊中，包括雄二、雄三、弓三與劍二陸射型飛彈車，是立法院目前審議中「海空戰力提升計畫特別條例草案」準備採購的「岸置反艦系統第一、二階段」、「陸基防空飛彈系統」與「野戰防空武器系統」的裝備。

國軍昨支援序幕暖場、國慶大會及主題表演等三項國慶展演任務。慶祝大會開始齊唱國歌時，陸軍兩架CH-47運輸直升機，在AH-64E及AH-1W攻擊直升機護衛下，吊掛兩面大型國旗進場。

主題表演展開後，國軍各飛行部隊進行空中分列式，依序包括陸軍AH-64E直升機、AH-1W攻擊直升機、UH-60M及海軍S-70C等型直升機、慢速機隊空軍BH-1900C及C-130H等型機、快速機隊IDF、F-16V及幻象2000等型機，通過觀禮台前方上空。

雲豹甲車編隊從總統府前通過。（記者季相儒／攝影）

地面車隊以「捍衛台灣」為名，由憲兵新採購的賓士C43型AMG敞篷前導車率領，以憲兵指揮部快速反應連完整建制重車方隊慢速出場，五十六輛重機駕駛兵中，部分官兵並背負紅隼火箭彈。

最受外界矚目的「國防自主裝備」梯隊，則有陸軍CM32裝步指揮車、CM33及CM34裝步戰鬥車、雷霆2000多管火箭車區隊中科院陸射劍二發射車區隊、陸軍微波車、微星車、電磁頻譜偵蒐車、海軍雄風二及三型飛彈車區隊、空軍天弓三型飛彈車區隊等四十八輛，依序通過觀禮台。

大會結束時，空軍雷虎特技小組AT-3教練機，採五機大雁隊形，由總統府後方向前通過觀禮台上空，圓滿完成國慶展任務。