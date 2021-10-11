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新聞評論／蔡英文輕輕一句72年 切割中華民國前半生

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蔡英文總統10日在雙十國慶大會發表演說，提出四個堅持。(記者季相儒／攝影)
蔡英文總統10日在雙十國慶大會發表演說，提出四個堅持。(記者季相儒／攝影)

蔡英文總統發表雙十國慶演說，她向在野黨喊話強調「過去72年來的發展歷史，讓國家樣貌有了很大的轉變」，明明是中華民國110年的國慶，在蔡英文口中卻只剩72年，一句話就切斷1949年以前的中華民國，早知如此，行政院長、陸委會主委也不必大費口水和大陸爭搶辛亥革命的論述，如此翻手為雲，覆手為雨，民進黨政府真的能不錯亂嗎？

中國大陸9日舉行辛亥革命110周年紀念大會，中共總書記習近平提出對台論述，強調和平統一，堅決反對外部勢力等干預台海與反對台獨。雖然習是老調重彈，但行政院長蘇貞昌不甘示弱，9日藉出席國家語言發展會議時反擊，指稱辛亥革命建立起的是中華民國，中華人民共和國不能連這件事都要掠中華民國與中國國民黨之美，歷史不容扭曲。

蘇貞昌與大陸爭搶辛亥革命的話語權，坦白說，蘇雖口才便給，但這一番話卻說得有點不自然，特別是最後談到中華人民共和國不能連這件事（辛亥革命）都要掠中華民國與中國國民黨之美，歷史不容扭曲。言下之意，蘇貞昌似乎是某種程度肯定中華民國及國民黨，而蘇貞昌過去幾乎沒有出現過這類言行，所以特別令人印象深刻。

巧的是，除了蘇貞昌，陸委會主委邱太三也接棒演出，他在9日晚的雙十國慶晚宴中，面對台商、港澳學生表示，中華民國始於辛亥革命，而辛亥革命的主要精神就是建設自由、民主的國家社會，台灣民主成果、經濟發展及防疫表現，一再受到國際肯定，充分說明台灣傳承了辛亥革命的正統，並且讓普世價值在這塊土地上落地生根、枝繁葉茂、屹立不搖。

邱太三比蘇貞昌更完整論述的辛亥革命和中華民國的連結，甚至加入了台灣元素，如果不看演講者是誰，說不定還有人會以為這是國民黨執政時期陸委會主委的演講稿呢？

令人詑異的是，蘇、邱對辛亥革命的表述言猶在耳，蔡英文10日在雙十演說輕輕一句「過去72年來的發展歷史，讓國家樣貌有了很大的轉變」就立馬推翻了。在蔡英文的論述中，辛亥革命無足輕重，因為那是1949年以前的事， 1949年以後的中華人民共和國要搶辛亥革命就隨他去，而中華人民共和國有沒有掠中華民國與中國國民黨之美，也不關她的事。  

但蔡英文卻忘了，她提出的第一個堅持是堅持自由民主的憲政體制，她以依憲法選出的中華民國總統身分切掉中華民國的前半生，臉不紅氣不喘並列中華民國與中華人民共和國，不惜折壽中華民國只為變身中華民國台灣作鋪陳，還能笑對在野黨主席說，在野黨領袖出席國慶大典是台灣民主美麗的風景，蔡英文縱能集體催眠，但可別忘蘇貞昌才剛說過「歷史不容扭曲」這句話。

蔡英文 台灣 國民黨

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蔡英文雙十講話提48次台灣 中華民國僅6次

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