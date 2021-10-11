蔡英文雙十講話提48次台灣 中華民國僅6次

國民黨10日上午在中央黨部前舉行雙十國慶升旗典禮，前總統馬英九（左）、黨主席朱立倫（右）出席活動，升旗典禮完畢後，兩人接受媒體訪問。（記者林伯東／攝影）

蔡英文 總統昨天雙十國慶講話，僅提6次「中華民國」，說了48次「台灣 」。國民黨主席朱立倫批評，蔡英文不斷忽略中華民國。

朱立倫提醒蔡英文，兩岸一定要求同存異，如果每天都是「放大他的異」，就沒有辦法「求同」，因此他提出相互尊重，也希望對岸尊重中華民國存在的事實，台灣也要尊重對方，這樣子彼此才能善意循環，否則是惡意的循環，對國家不利，對所有民眾不利。蔡英文在國慶講話提出「四個堅持」，朱立倫質疑，「做比說重要，你說了到底有沒有做到？」他期待蔡英文努力。

台北市長柯文哲在臉書貼文說，兩岸曾同屬一個中國，但分裂分治多年是事實，中共 動輒以武力恫嚇、打壓，違反台灣人民意志與心聲，「否定中華民國與台灣的存在只會讓台灣逃得愈遠」；他也呼籲蔡英文，相互尊重、善意對話是雙方共同責任，但這些年來只看到民進黨一再為執政不力去操弄人民恐懼、反中情緒，不斷打壓政敵、扣人紅帽，看不到一點願意對話空間。

馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，中華民國110年，為何在蔡英文口中「折壽成72年」？先是外媒投書專文把中華民國消失，現在又讓中華民國折壽，蔡英文愧對中華民國總統名器，有負國人所託。

蕭旭岑指出，蔡英文四個堅持中自由民主、遵循民意等，在蔡政府強關電視新聞台、干預破壞法定獨立機關、以「東廠」大肆濫權迫害異己之後，早已成為笑話；且蔡英文「兩國」的論述方式，違背中華民國憲法，也忤逆了她所依附的美國一貫堅持的政策，讓蔡英文一直宣稱的「不冒進、不挑釁」成為謊言。

民眾黨立委張其祿說，蔡英文強調中華民國、中華人民共和國互不隸屬，過去文告沒有明白點出這點，又談到堅持主權、不被併吞等論點，中共可能認為這是「兩國論」；但總統預留個空間，就是維持現狀的主張。