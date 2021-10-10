學者解讀蔡英文談話：同島一命、中國與台灣是兩個國家

中華民國總統蔡英文在雙十國慶大典以「團結台灣，自信前行」為題發表演說。對中國威脅到區域穩定，蔡英文表示會堅守「不畏戰，不求戰」的原則，避免擦槍走火。（記者黃義書／攝影）

中華民國總統蔡英文國慶談話提出「四個堅持」，學者分析，主軸是台灣 同島一命，對中國 是回應中共總書記習近平治的「辛亥110周年談話」；對外是訴諸民主同盟支持台灣，對內則提醒民眾勿掉以輕心，並尋求共識解決國家認同問題。

蔡總統國慶談話提出「四個堅持」，包含永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人 民共和國互不隸屬；堅持主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，蔡總統演說中提到防疫、奧運運動員以及國軍，是三個亮點，而透過這次國慶活動，更加感覺到台灣是同島一命，談話中也突出這一點，有達到舉辦國慶的目的。

中山大學政治學研究所教授廖達琪指出，蔡總統維持過去「兩國論」基調，但這次正式將中華民國與中華人民共和國寫入文稿，「四個堅持」也是沿著兩國論的思考軸線，清楚劃出中國跟台灣是兩個國家。

廖達琪說，國際都很重視中國軍機繞台，蔡總統是配合國際社會與美國所主導，傳達出主要是中國在破壞台海和平並累積國際同情，屬國際策略運用；同時，也是對國內警戒、提醒，要民眾不能掉以輕心。

東海大學政治系副教授林子立受訪指出，因為中共總書記習近平說「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，蔡總統是要回應習近平治的談話；對外則是向國際友人喊話，當全世界民主盟友給台灣支持時，台灣要展現態度。

林子立說，台灣內部對國家認同確有分歧，如果不能團結，台灣就守不住；因此，蔡總統說中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志，這就是包容台灣的藍綠不同，也包含泛藍、支持統一的民眾，要找到共識解決國家認同問題。

至於朝野黨團的看法，民進黨團書記長蔡適應受訪時表示，前總統陳水扁主張「一邊一國」、前總統馬英九提出「九二共識」，但這都是屬於過去的產物，也有其灰色地帶。

蔡適應指出，「四個堅持」主張中華民國與中華人民共和國互不隸屬，清楚說明台灣人民的共識；但蔡總統稱互不隸屬，不等同主張台灣獨立，而是要交由台灣人民決定。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長蔡壁如受訪時認為，蔡總統的四個堅持如同過去主張，但談話中提到中華民國立足台灣72年，等於只承認台灣這一段，顯然沒有想要計算到武昌起義，讓人想不通。

時代力量黨團副總召陳椒華受訪表示，蔡總統今天談話仍表示兩岸立場是維持現狀，時力是本土政黨，希望儘速建立台灣主權，並團結人民對抗中國威脅。

至於蔡總統提及朝野政黨合作，國民黨團書記長陳玉珍受訪時指出，如果蔡總統有心要釋出善意讓朝野和解，國民黨團已經提出，希望蔡總統針對經濟發展、兩岸關係及能源政策等重大議題召開國是會議。