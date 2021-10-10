黑白集／辛亥革命 民進黨不能再迴避

一個辛亥革命，兩岸各自表述。中共 舉行紀念大會，台灣 則以迴避作為另一種表述。

對中共而言，辛亥革命是共產革命的先行革命，中共是孫中山革命事業的繼承者。對台灣而言，孫中山是中華民國國父，辛亥革命紀念日就是中華民國國慶日。

辛亥革命時，中共還沒出生。中共紀念活動，一在襲奪歷史解釋權與孫中山法統，二在增進兩岸連結認同。胡錦濤紀念辛亥革命100周年時，就強調孫中山振興中華宏願，三呼中華民族偉大復興，還提醒台灣孫中山說的「統一是中國全體國民的希望」。這也是昨天習近平紀念辛亥革命110周年的主調。

但陸委會警告台灣民眾不得參加類似統戰活動，總統府也反駁指辛亥革命奠定民主共和，不是威權專制，連蘇貞昌都說辛亥革命建立的是中華民國。可是民進黨 政府一直迴避辛亥革命。在新課綱下，國一生不識孫中山；蔡總統的「中華民國台灣」，誕生於1949年。然而，沒有辛亥革命，今天到底是什麼國慶？

難怪國慶視覺意象越來越不知所云，今年更稱「台灣國慶日」；連總統府前牌樓也被質疑布置成「白色雙十」，讓人感覺不出國家喜慶。

中華民國國慶本來就是從辛亥革命來的，蔡政府卻被中共紀念活動逼著必須面對辛亥革命。民進黨和蔡政府不能繼續逃避了。