我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

黑白集／辛亥革命 民進黨不能再迴避

黑白集

一個辛亥革命，兩岸各自表述。中共舉行紀念大會，台灣則以迴避作為另一種表述。

對中共而言，辛亥革命是共產革命的先行革命，中共是孫中山革命事業的繼承者。對台灣而言，孫中山是中華民國國父，辛亥革命紀念日就是中華民國國慶日。

辛亥革命時，中共還沒出生。中共紀念活動，一在襲奪歷史解釋權與孫中山法統，二在增進兩岸連結認同。胡錦濤紀念辛亥革命100周年時，就強調孫中山振興中華宏願，三呼中華民族偉大復興，還提醒台灣孫中山說的「統一是中國全體國民的希望」。這也是昨天習近平紀念辛亥革命110周年的主調。

但陸委會警告台灣民眾不得參加類似統戰活動，總統府也反駁指辛亥革命奠定民主共和，不是威權專制，連蘇貞昌都說辛亥革命建立的是中華民國。可是民進黨政府一直迴避辛亥革命。在新課綱下，國一生不識孫中山；蔡總統的「中華民國台灣」，誕生於1949年。然而，沒有辛亥革命，今天到底是什麼國慶？

難怪國慶視覺意象越來越不知所云，今年更稱「台灣國慶日」；連總統府前牌樓也被質疑布置成「白色雙十」，讓人感覺不出國家喜慶。

中華民國國慶本來就是從辛亥革命來的，蔡政府卻被中共紀念活動逼著必須面對辛亥革命。民進黨和蔡政府不能繼續逃避了。

台灣 中共 民進黨

上一則

雙十晚會移師新竹空軍基地 蔡英文：堅守民主前線

下一則

台駐日處慶雙十國名首加註「台灣」 謝長廷解釋原因

延伸閱讀

蔡英文雙十演說「中華民國」提6次「中華民國台灣」3次

蔡英文雙十演說「中華民國」提6次「中華民國台灣」3次
南加遊行升旗獻花 全僑歡慶中華民國110歲生日

南加遊行升旗獻花 全僑歡慶中華民國110歲生日
紐約皇后區僑界慶雙十齊聚升旗 逾百人參與

紐約皇后區僑界慶雙十齊聚升旗 逾百人參與
習近平倡和平統一、一國兩制 國民黨：應尊重中華民國

習近平倡和平統一、一國兩制 國民黨：應尊重中華民國

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
新竹市林姓媽媽（後排右1）從25歲生下第1胎後，因喜歡小孩和丈夫接連增產報國，幾乎1年生1胎，日前誕下第8胎女嬰，產後恢復良好，昨天開心跟丈夫（後排左1）共1家10口回到新竹國泰綜合醫院複診，也跟接生8胎的醫師曾英智（後排中）相見歡。(圖:新竹國泰醫院提供)

台34歲漂亮媽咪「喜歡小孩」9年生8胎 不刻意避孕

2021-10-08 00:20
中國空軍殲16戰機。圖／台空軍司令部提供

中國軍機擾台數又創新高 殲16連兩日演練晝夜連續出擊

2021-10-02 17:47

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員