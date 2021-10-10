吳釗燮稱台灣在備戰 綠營不滿：挑釁引戰

外交部長吳釗燮日前接受外媒專訪表示，台灣在備戰，此說法引發朝野不滿。（本報資料照片）

外交部長吳釗燮日前接受外媒專訪表示，台灣 在備戰，如果中國 大陸要對台灣發動戰爭，「我們將戰鬥到底」。藍營質疑吳釗燮的說法恐引爆戰火，將全民推向戰爭火線；據悉，連民進黨內對吳釗燮也有不滿聲浪，批評吳的論述過於鷹派，有挑釁、引戰的疑慮，也可能讓國際社會誤解「台灣真的在準備戰爭」。

共機頻繁擾台，澳洲 廣播公司（ABC）日前刊出標題為「台灣外交部長示警準備與中國作戰，要求澳洲提供幫助」報導，吳釗燮在專訪中表示，台灣正在準備與中國的戰爭，敦促澳洲加強情報共享和安全合作，因為北京加強了軍事恫嚇。但他敢肯定，若中國對台灣發動攻擊，將遭受巨大苦難。

吳釗燮的台灣備戰說引發爭議，綠營內部對吳釗燮的說法也不認同。熟悉國際事務的民進黨人士說，「吳釗燮論述太過鷹派，根本是在挑釁、引戰。」台灣外交立場與訴求應是避免戰爭，但吳釗燮傳達給國際社會的訊息，卻是「台灣準備要戰爭了，大家要來幫助我們」。

這位與各國駐台官員互動密切的人士說，ABC刊登出報導後，他詢問澳洲在台外交人士，對方也認為，吳釗燮傳達訊息是，台灣已準備好進行戰爭，希望澳洲要提供協助。顯然吳的說法，已引發誤解。

民進黨人士表示，蔡英文總統對兩岸關係立場向來是「遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進」，即使面對共機擾台攀升，蔡英文也是正告北京務必有所克制，避免擦槍走火，並未提及任何「戰爭」字眼。

民進黨人士說，吳釗燮的說法容易讓國際誤解，也讓在野黨質疑，外長與總統外交政策「不同調」，且吳類似的說法不是第一次，恐遭中共惡意解讀，是蔡英文在背書。