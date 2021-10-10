習談統一 台朝野籲對岸：正視中華民國存在

行政院長蘇貞昌昨出席國家語言發展會議時表示，辛亥革命建立起的是中華民國，中華人民共和國不能連這件事都要掠中華民國與中國國民黨之美。(記者季相儒／攝影)

中共 總書記習近平昨在北京「紀念辛亥革命110周年大會」重申，堅持「和平統一、一國兩制」方針、一中原則與「九二共識」推動兩岸和平發展。對此朝野均呼籲，對岸應先正視中華民國存在事實。

行政院長蘇貞昌昨出席國家語言發展會議時表示，辛亥革命建立起的是中華民國，中華人民共和國不能連這件事都要掠中華民國與中國國民黨 之美。

民進黨昨天以「中華民國台灣 」作為國名發出聲明表示，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，從來不是中華人民共和國一部分，自由民主是台灣人民生活和信仰，台灣人民有權利選擇自己的未來。

民進黨表示，目前的民主台灣與中共一黨專制已有很大不同，呼籲中共正視中華民國台灣存在的事實，停止威脅台灣人民，才能用理性健康態度處理兩岸問題，共同維護區域和台海的和平穩定。

國民黨表示，既然中共堅定支持孫中山革命事業，就應體察台灣現況與兩岸差異，正視中華民國存在，盼「今日的民主台灣，可以是明日的自由中國」。

國民黨呼籲，兩岸若能在「求同存異」現狀下，進一步追求「求同尊異」，透過對等尊嚴溝通促進民間往來、累積善意互動，才有機會讓兩岸重新融冰，實現國父孫中山「天下為公」理想。並重申堅持反對台獨與一國兩制、捍衛中華民國主權與民主自由體制，維護台灣人民安全與區域的和平繁榮。

在國民黨內成立「戰鬥藍」的中廣董事長趙少康昨在高雄表示，趙少康說，既然習近平及中國共產黨肯定、紀念孫中山，中華民國又是孫領導創建，比1949年才成立的中華人民共和國早38年，且在台灣70年至今仍欣欣向榮，共產黨實在沒道理不承認中華民國存在的事實。

趙少康認為，做為孫中山後繼者，國民黨有權力要求中共開放政黨競爭，用政策主張而非武力爭取人民認同，讓國民黨跟共產黨一起公平競選；習近平及共產黨應有「不怕比較」的氣度胸襟，國民黨也應有「逐鹿中原」的勇氣與精神，這才是紀念辛亥革命110周年最好的方法。

民眾黨指出，近年來九二共識、一個中國等用詞，連「台獨」的定義，被中共壟斷詮釋權，民眾黨仍堅持「台灣主體，親美友中」，盼兩岸理解並尊重雙方堅持。