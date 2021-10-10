雙十演說全文╱蔡英文提四堅持：全力阻止現狀被片面改變

蔡英文總統出席雙十國慶大典，發表國慶講話。(記者黃義書／攝影)

今天是中華民國110年國慶，蔡英文總統今早在國慶大會發表演說，演說主題為「共識化分歧、團結守台灣 」包括兩岸、國際、內政共有五部分。兩岸部分，蔡英文提出四個堅持，堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

蔡英文強調，「當我們越好，中國 給我們的壓力就越大。所以，我要提醒所有的國人同胞，我們沒有鬆懈的本錢。」她也再次重申，在兩岸關係的立場上，「我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。」

蔡英文總統演說全文如下：

一、團結展現韌性，國際合作防疫

今天是中華民國110年的國慶日。每一年的這個日子，我們聚在一起，慶祝我們國家的生日。

我們抱著莊嚴的心情，感謝這塊土地上歷代的前輩。他們不論先來後到，為這個美麗的家園犧牲奉獻。今天，在台灣生活的人們，已經是一個生命共同體，我們共同歷經了一次又一次的考驗。

今年5月開始，台灣遭遇了疫情爆發以來，最嚴峻的挑戰。有800多位民眾，失去了生命，他們是我們的家人、好朋友，是我們生命共同體的成員。在這裡，也就是在演講的一開始，我要向他們的家人，致上最誠摯的慰問。

這一波疫情中，我們也再度看見台灣人民的高度自律和素養。

不管天氣再怎麼熱，大家總是不忘戴上口罩；不管走到哪裡，大家都會自動掃實聯制QR Code，並且保持社交距離。疫苗到了，大家按照政府的安排，有秩序地接種。大家的努力，我很感謝，大家的配合，政府也絕不會視為理所當然。

我要特別謝謝鴻海／永齡基金會、台積電、慈濟等民間組織，跟政府攜手合作。我也要再一次謝謝醫護人員的辛勞，我更要再一次謝謝所有的台灣人民，在如此困難的時刻，是大家的團結，守住了我們的國家；是大家的民主素養，守住了我們珍愛的家園。

除了自助，還有來自國際友人的協助。日本、美國、立陶宛、斯洛伐克、捷克、波蘭等國家，在全球疫情嚴峻，且疫苗供應不穩的情況下，伸出援手。

今天，除了即將來設處的立陶宛，其他國家的代表都在現場。這就是「民主大聯盟，世界加好友」。我要藉這個機會，邀請所有在場的來賓，以熱烈的掌聲，向這些國家的代表，致上我們最深的感謝。

台灣人有一個美好的傳統，我們不會忘記別人對我們的好。去年我們送出的口罩，是「Taiwan can help」；今年他們送來的疫苗，是「友情的疫苗」，這就是「善的循環」。我要在這裡向國際社會承諾，台灣一定會在國際社會中，做出貢獻，讓「善的循環」不斷地擴散出去。

這一年來，疫情雖然衝擊了內需，但並沒有影響到我們的成長動能。

全球半導體晶片的短缺，更凸顯了台灣在供應鏈上的重要性；而印太區域變化中的局勢，也讓台灣在區域中的關鍵地位，再次受到矚目。

台日關係持續深化，歐盟跟我們的關係越來越密切，台美TIFA復談了、台灣也向CPTPP遞件了，在華府、在東京、在坎培拉，或者布魯塞爾，台灣議題不再邊緣，有越來越多的民主好朋友，願意站出來挺台灣。

我們相信自己有能力，和理念相近的夥伴攜手，為國際社會做出貢獻。台灣的國際形象，不再是亞細亞的孤兒；現在的我們，已經是能夠勇敢面對挑戰的「堅韌之島」。

二、區域情勢複雜，嚴峻挑戰空前

但是當我們越好，中國給我們的壓力就越大。所以，我要提醒所有的國人同胞，我們沒有鬆懈的本錢。

此時此刻的國際政治，正發生劇烈變化。威權主義的擴張，讓全世界支持自由民主價值的國家，都有警覺，而台灣正處在民主防線的最前緣。

也因此，隨著國際局勢的演變，此時此刻的中華民國，正處在72年來最複雜多變的局勢當中。我們走的每一步，勢必牽動世界未來的走向；世界未來的走向，也必將影響台灣的前途。

印太區域的情勢，日趨緊張複雜。北京當局在全面掌控香港，壓制民主人士後，也調整了「改革開放」以來的政經發展方向。

同時，在南海、在東海，區域的秩序正受到挑戰。在台灣的西南空域，共機常態化的活動，嚴重影響我們的國安及飛安。

而民主國家之間，則正努力強化各領域的合作基礎，來因應區域和全球的變局。G7、北約、歐盟，以及美日印澳的「四方安全對話」，不約而同關注台海的和平與安全，同時也關心印太區域和平穩定的現狀，是否會遭到中國片面破壞。

在這裡，我要重申，台灣願意為區域的和平發展，貢獻一己之力。在兩岸關係的立場上，我們的善意不變、承諾不變，維持現狀就是我們的主張，我們也會全力阻止現狀被片面改變。

我也要強調，兩岸解決分歧，必須透過平等對話。

我們期待兩岸關係和緩，我們不會冒進，但絕對不要認為台灣人民會在壓力下屈服。我們會持續充實國防，展現自我防衛的決心，確保沒有人能逼迫我們走向中國設定的路徑。因為中國所設定的路徑裡頭，不會有台灣民主自由的生活方式，更不會有2300萬人的主權。

三、凝聚團結共識，約定四個堅持

從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就了今天中華民國台灣的嶄新樣貌。

這個今天讓世人稱讚的樣貌，是歷經多個世代的人們，共同努力的成果。沒有任何一群人可以單獨居功，也沒有任何一群人曾經置身事外。

八二三砲戰中，英勇奮戰的國軍沒有分省籍。半導體護國神山裡的人才，也不會分政黨。鄭南榕是外省人，瑞莎原本是烏克蘭人，温貞菱的母親是菲律賓華人，父親是客家跟日本的混血。不久前才離開我們的棒球選手王光輝，則是阿美族人。

國旗不見了我們一起生氣、台灣被打壓我們一起憤怒。這就是我們榮辱與共的情感。在這個包容的國家裡，不管先來後到，沒有人有原罪，也沒有人會因為不同的出身，而被排除在共同體之外。只要尊重、並且認同這塊土地，台灣永遠張開雙手，歡迎所有人，團結所有人。

過去這72年的發展歷程，讓國家樣貌有了很大的轉變。但在轉變之外，我們也有不變的堅持。那就是「確保主權、捍衛國土」。

這個信念，是讓台灣屹立不搖、民主開花結果的重要關鍵，也是72年來，國軍保家衛國、為何而戰的基礎，更是一代又一代台灣人民的堅持。

這樣的堅持，從來都不是一黨一派的堅持。今天，國民黨的朱立倫主席、民眾黨的柯文哲主席、時代力量的陳椒華主席，都在現場。

各位的出席，是台灣民主美麗的風景。政黨政治必定有競爭，但只要議題牽涉到國家的尊嚴，以及人民的未來時，我們就要團結起來，為世世代代的台灣人，守住主權，守住民主自由的生活方式。

所以，我們必須彼此約定，永遠要堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途，必須遵循全體台灣人民的意志。

這四個堅持，是台灣人民給我們的底線，也是我們的最大公約數，站在公約數的共同基礎之上，我們有責任累積更多的共識，以團結的姿態，來面對未來的挑戰。

我們身上有一個共同的責任，要確保這塊土地上的年輕人，可以世世代代，繼續自由奔放下去。

四、匯集社會力量，化解重大分歧

從我2016年上任開始，就致力於貿易多元化、產業創新、能源轉型、人才培育及引進，讓國人看到台灣經濟結構的正向轉變。

這幾年來，面對全球經濟變局，我們協助台商大量回流，加速產業轉型，一舉翻轉過去30年，因為過度依賴單一市場所造成的經濟成長緩慢，以及資金和人才外流的問題。

今天，台灣經濟的表現，不僅重回亞洲四小龍之首，而且吸引全世界的目光，這證明了，台灣有能力創造更有韌性、更自主的經濟發展模式。

我們走出一條不再依賴單一市場的新經濟路線，這是台灣經濟能夠立足世界、扮演更重要角色的關鍵。各位親愛的國人同胞，世界的大門已經為我們打開，我們要堅定走下去，讓台灣經濟在下一個30年，繼續發光發熱。

除了經濟轉型之外，我們還排除萬難，推動了許多改革。社會照顧擴大了、外交有了突破、國防改革也正在進行中。許多我們過去幾年付出的努力，成果正一一呈現在國人及世人眼前。

很多人問我，接下來，我們還要為台灣做什麼？我的答案很簡單，在勇於改革以及壯大國力之外，我們要為國家未來的發展，打下一個長治久安的基礎，要讓中華民國台灣有足夠的實力，有穩定的社會，迎向下一個階段的變局和挑戰。

我們必須要面對那些長期困擾台灣社會、充滿分歧、難以取得共識的議題，更必須去凝聚共識，找出社會大眾普遍能接受的解決方法，進而化解這些長年的爭議，台灣才能沒有後顧之憂的往前走。

我們有必要因應國家發展的需求，針對政府體制和組織、地方制度、國土規畫和區域發展等重要的治理議題，做必要的檢討調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態。

其中，憲政體制的改革，就是一個必須面對的事。立法院修憲委員會已經成立，這次的憲改，會以中華民國憲法為基礎，以維護民主自由的憲政體制為前提，來進行修憲。

我理解修憲的門檻非常高，我要呼籲朝野政黨，憲改議題攸關國家治理，無論是執政還是在野，都必須放下成見，嚴肅地進行憲政議題的討論，尋求最大的交集。

轉型正義的工程，歷史留下的傷痕與是非，如何撫平、如何評價，正考驗我們這一代人的智慧跟勇氣。

此外，國家的能源政策該怎麼走，也是我們必須思考的問題。

沒有一個國家可以在反覆的能源政策下，持續累積經濟成長的動能。我們已經和國際主流同步，宣示2050淨零排放目標，也必須和各界一起規畫路徑圖，把握相應趨勢、及早評估風險，建構更具彈性、更有應變能力的供電體系。這不僅攸關競爭力，也關係環境永續。

手處理這些重要的議題，才能打下長治久安的基礎，留下一個更好的國家給年輕人。然而，過去這些公共議題的討論，很容易因為政黨立場的不同，或是政治認同的分歧，讓原本只是路徑手段的不同，被無限上綱成意識形態的爭執。這些爭執無助於國家發展，只會讓我們被迫內耗、原地打轉。

所以，我想要在未來幾年的任期中，引進社會力，共同來尋求解決這些議題的路徑。讓社會跟政治部門攜手合作，一起尋找不同意見的最大公約數，把困難的議題一一化解，為國家發展的大方向，奠定最堅實的基礎。

五、光榮自信攜手，台灣走向世界

2021年，是充滿挑戰，也令人感動的一年。今年夏天的東京奧運 ，台灣選手締造了史無前例的好成績。在國家生日的今天，我要再一次向所有的運動選手，以及所有後勤團隊，致上謝意。謝謝你們讓世界看見台灣。

在奧運比賽的過程裡，台灣人民再次確立了不分彼此的共同體意識。我知道有人自認看球每看必輸，於是只要台灣選手出賽，他們就不敢看轉播，只能在心裡默默加油。我也知道，有人在看射箭比賽的時候，緊張到心跳得比選手還快。

這就是共同體。它是一條無形的線，把我們每個人牽在一起，喜怒哀樂、榮辱與共。

羽球男雙金牌戰，當電視銀幕上出現in的畫面時，我相信，不少人都跟著尖叫吶喊，甚至流下了眼淚。

我們等這一刻等很久了。台灣的好，台灣的自信，台灣的勇敢，一直在等著被世界肯定、被世界看見。今年夏天，我們做到了。

這幾天，當國慶預演的飛機，飛過台北上空時，很多路上的行人，會停下腳步抬頭看。他們在看保家衛國的空軍。

不只是空軍，因為國慶，台北街頭出現了很多為國慶預演排練的部隊。疏濬的工兵、消毒的化學兵、憲兵快速反應連的重機，以及很多平常很難在街頭看到的各式戰鬥車輛，就在我們前面的重慶南路上，整裝待發。

大家都拿起手機忙著拍照，也許不是很清楚這是什麼部隊，也許也叫不出裝備的名稱，但那是一種安心的感覺。這是我們的國軍。我們的軍隊，會保護我們的家園，有災難的時候會來救災，當主權領土和民主自由受到威脅，也會用生命來保家衛國。

2021年，台灣最感動的畫面之一，就是東奧英雄回國時，我們的國軍出動幻象2000，在我們自己的領空上，歡迎他們回來。

國軍與東奧英雄都是這個國家的英雄。我期許所有的國人同胞，相信台灣的好，相信台灣的重要，相信我們2300萬人所組成的共同體，能在世界上揚眉吐氣。

就讓我們帶著光榮和自信前進，做自己的主人，樂為世界人，讓台灣成為世界的台灣。祝福中華民國生日快樂，也祝福所有的國民身體健康，平安順利。謝謝大家。