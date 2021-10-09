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習近平倡和平統一、一國兩制 國民黨：應尊重中華民國

記者周志豪／台北報導
中國9日上午在北京人民大會堂舉行紀念辛亥革命110周年大會。 路透
中國9日上午在北京人民大會堂舉行紀念辛亥革命110周年大會。 路透

中共總書記習近平9日上午在北京「紀念辛亥革命110周年大會」上表示，堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持一個中國原則與「九二共識」推動兩岸和平發展。國民黨下午回應，捍衛中華民國，反對台獨與一國兩制，真正傳承辛亥革命精神。

國民黨呼籲，兩岸若能在「求同存異」現狀下，進一步追求「求同尊異」，透過對等尊嚴溝通促進民間往來、累積善意互動，才有機會讓兩岸重新融冰，重返和平的康莊大道，實現國父孫中山「天下為公」理想。

國民黨表示，10日就是中華民國國慶暨辛亥革命110周年，國民黨將持續以孫中山遺志為燈塔，以中華民國主流民意作依歸，堅持反對台獨、反對一國兩制、捍衛中華民國主權與民主自由體制，維護台灣人民安全與區域的和平繁榮。

國民黨也期盼，今日中華民國在台灣所落實的自由、民主、法治、人權與均富等孫中山為之奮鬥的普世價值，有朝一日也能夠在中國大陸實現。「今日的民主台灣，可以是明日的自由中國」。

國民黨指出，捍衛辛亥革命傳承至今歷史成果，以五權憲法保障自由人權、實踐民主共和、追求公平正義的中華民國，中共若支持孫中山革命事業，也應正視中華民國存在、尊重兩岸差異與台灣民意，讓兩岸重新破冰。

國民黨表示，辛亥革命是由國民黨前身的諸多革命團體歷經10次起義，「鼓動風潮，造成時勢」，終成功推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國；革命不只結束封建帝制，帶來民族自強契機，也推動「以民為主」、「以民為國」共和思想前進。

國民黨強調，民國肇建以來，歷經軍閥亂政、外敵侵略與列強環伺危機，只有國民黨始終繼承孫中山精神，團結各方、抵禦外侮、捍衛民主自由精神的領導力量，真正落實孫中山與革命先烈們為之奮鬥的「三民主義」。

國民黨指出，習近平今引孫中山名言：「世界潮流，浩浩蕩蕩，順之則昌，逆之則亡」，該句原意乃是指民主共和已成世界潮流，既然中共堅定支持孫中山革命事業，更應可體察台灣現況，尊重中華民國的生存空間。

國民黨 台灣 中國

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