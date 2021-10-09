美台軍事交流 公開的祕密 美媒：華府打台灣牌化暗為明

華爾街日報報導，一支美軍特種部隊及一組陸戰隊成員已祕密進駐台灣，協助軍事訓練至少一年。(取材自美軍陸戰隊官網)

美國 華爾街日報報導，美方官員透露，美軍派出特種部隊與陸戰隊祕密駐台協助訓練至少已經一年。事實上，國軍在特戰領域與美方交流密切，幾乎是公開的祕密。以往類似消息曝光，往往引發美方不滿，如今則是美國官員主動爆料。顯示華府愈來愈不介意讓「打台灣 牌」一定程度化暗為明。

台灣國防部副部長柏鴻輝昨表示，無論是國際間合作或軍事交流，基於往例不會公開評論。現在台海情況嚴峻，大家都知道。

本報系聯合報先前報導，除美軍「安全合作旅」在新竹湖口協助台灣聯兵旅下基地訓練外，包括美國陸軍SF特種部隊、海軍SEAL海豹突擊隊與台灣陸軍特戰部隊固定協訓操演都正常實施，美國海軍陸戰隊特種作戰司令部（MARSOC）今年首度派員赴台與台灣「專家交流」。

曾任紐約時報軍事記者、駐亞洲特派員的自由撰稿人哈羅藍曾披露，美台軍事合作遠比外界所知更密切，2002年美台軍方就建立直通熱線，美國空軍總士官長羅伊2007年至2009年三度赴台，協助國軍建立士官制度，2011年美軍陸戰隊派6位教官赴台，傳授阿富汗戰場最新經驗，包括IED土製爆裂物的運用與反制，也建議國軍特戰單位強化敵後偵察及砲兵觀測等任務訓練。

●●2012年，陸軍航特部對外展示新編六人特戰小組，主要任務包括偵察、狙擊、前進觀測等。當時軍方私下透露，曾獲美技術指導。

前年2月，美國陸軍特戰第一總隊在官方社群網站 公布名為「卓越」（EXCELLENCE）的宣傳短片。片中不但有與台國軍特戰人員共同進行演訓測考畫面，還可看到漆有青天白日國徽與「陸軍」字樣的UH-60M黑鷹直升機，顯示不是國軍派員赴美受訓，而是美軍顧問赴台協訓。

國軍地面部隊中，特戰單位與美軍交流最密切，不僅AIT有專責特戰範疇的聯絡官，國軍成員赴美受訓，或美方教官來台指導，幾乎是公開祕密。近年國軍特戰單位推動的一些投資建案，例如國軍各反恐特勤隊及特戰部隊的裝備更新、外島兩棲偵搜營陸續興建專用碼頭等，都可看出。

哈羅藍的文章也指出，美軍眼中國軍的諸多缺點：除質疑募兵制是否真能順利上路，還包括高層思想保守又過於政治化，軍費編列不足，自我防衛決心存疑。另外洩密情況嚴重，使美方對提供先進技術抱持疑慮。