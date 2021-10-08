何謂台灣協議？白宮：美恪守台灣關係法對台承諾

美國在台協會主席莫健重申美國將協助台灣維持面臨威脅時的自我防衛力量。圖為7日舉行雙十全兵力預演， 經國號戰機飛越台北上空。(記者邱德祥／攝影)

美國 總統拜登 5日表示，他和大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」，究竟何謂台灣協議，白宮發言人莎奇6日向媒體澄清表示，拜登上次與習近平通話時強調，美國立場是根據台灣關係法 ，美國會恪守對台承諾。

莎奇表示，拜登跟習近平通話就是兩次，拜登上次通話時告訴習近平，美國立場是基於台灣關係法且恪守承諾，這也是幾乎每次雙方領導人談話都會談到的一點。

拜登5日針對台灣議題表示，他和習近平都同意遵守「台灣協議」，習近平也不能做遵守協議以外的事。

美國在台協會主席（AIT）莫健6日參加雙橡園國慶酒會對媒體表示，美中之間與台灣有關的協議只有三項聯合公報，他認為這是拜登所說的與台灣有關的協議。此說法與莎奇的解釋不同。

莫健表示，美國國務院已表明對台政策不變，仍是基於「台灣關係法」、「美中三公報」與「六項保證」的一個中國政策。

莫健說，美國持續致力於在非武力脅迫及符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸分歧，美國將持續恪守對台承諾，協助台灣維持與所面臨威脅相稱的足夠自我防衛力量。

莫健也指出，解放軍大舉侵入台灣防空識別區，提醒所有人「威脅真實且急迫」；台灣必須盡快建立強大的嚇阻力量，實在的不對稱戰力、防禦縱深與非常規作戰能力是急迫需求。

莫健重申美國支持台灣自我防衛力量，並強調「台灣自身做出改變」的重要性。

他說，日韓澳等美國盟友發布聯合聲明，及七大工業國組織（G7）、北約組織發表的最新公報，均呼籲維持台灣海峽的和平穩定；世界關注台灣能起遏制作用，但這也是全球越發憂心台海的訊號。