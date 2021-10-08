我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

何謂台灣協議？白宮：美恪守台灣關係法對台承諾

記者張文馨／華盛頓6日電
美國在台協會主席莫健重申美國將協助台灣維持面臨威脅時的自我防衛力量。圖為7日舉行雙十全兵力預演， 經國號戰機飛越台北上空。(記者邱德祥／攝影)
美國在台協會主席莫健重申美國將協助台灣維持面臨威脅時的自我防衛力量。圖為7日舉行雙十全兵力預演， 經國號戰機飛越台北上空。(記者邱德祥／攝影)

美國總統拜登5日表示，他和大陸國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」，究竟何謂台灣協議，白宮發言人莎奇6日向媒體澄清表示，拜登上次與習近平通話時強調，美國立場是根據台灣關係法，美國會恪守對台承諾。

莎奇表示，拜登跟習近平通話就是兩次，拜登上次通話時告訴習近平，美國立場是基於台灣關係法且恪守承諾，這也是幾乎每次雙方領導人談話都會談到的一點。

拜登5日針對台灣議題表示，他和習近平都同意遵守「台灣協議」，習近平也不能做遵守協議以外的事。

美國在台協會主席（AIT）莫健6日參加雙橡園國慶酒會對媒體表示，美中之間與台灣有關的協議只有三項聯合公報，他認為這是拜登所說的與台灣有關的協議。此說法與莎奇的解釋不同。

莫健表示，美國國務院已表明對台政策不變，仍是基於「台灣關係法」、「美中三公報」與「六項保證」的一個中國政策。

莫健說，美國持續致力於在非武力脅迫及符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸分歧，美國將持續恪守對台承諾，協助台灣維持與所面臨威脅相稱的足夠自我防衛力量。

莫健也指出，解放軍大舉侵入台灣防空識別區，提醒所有人「威脅真實且急迫」；台灣必須盡快建立強大的嚇阻力量，實在的不對稱戰力、防禦縱深與非常規作戰能力是急迫需求。

莫健重申美國支持台灣自我防衛力量，並強調「台灣自身做出改變」的重要性。

他說，日韓澳等美國盟友發布聯合聲明，及七大工業國組織（G7）、北約組織發表的最新公報，均呼籲維持台灣海峽的和平穩定；世界關注台灣能起遏制作用，但這也是全球越發憂心台海的訊號。

台灣關係法 美國 拜登

上一則

黑白集╱吳釗燮與陳柏惟 反中的濫竽充數

下一則

預算還在審 五倍券領用上路 藍委批先斬後奏破壞體制

延伸閱讀

何謂台灣協議？國務院釋疑：美多年奉行「一中政策」

何謂台灣協議？國務院釋疑：美多年奉行「一中政策」
北京明舉行紀念辛亥革命110周年大會 習近平將講話

北京明舉行紀念辛亥革命110周年大會 習近平將講話
600天未出國門…習不赴G20 可能也不出席聯國氣候大會

600天未出國門…習不赴G20 可能也不出席聯國氣候大會
白宮將花10億 擴大採購居家快篩劑

白宮將花10億 擴大採購居家快篩劑

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」