我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專家：美債限危機仍在 人民沉重壓力跟著拖到12月

參院50：48通過 債限提高4800億 可延至12月3日

台關注拜習會 確保美對台政策不變

台灣新聞組╱台北8日電
中美外交高層官員在瑞士蘇黎世會面，台駐美代表蕭美琴表示已向美方了解這相關細節。圖為美國在台協會主席莫健(左)和蕭美琴(右)為雙橡園雙十酒會舉杯。(華盛頓記者張文馨／攝影)
中美外交高層官員在瑞士蘇黎世會面，台駐美代表蕭美琴表示已向美方了解這相關細節。圖為美國在台協會主席莫健(左)和蕭美琴(右)為雙橡園雙十酒會舉杯。(華盛頓記者張文馨／攝影)

中美外交高層官員在瑞士蘇黎世會面，談及台灣議題。總統府昨未回應，駐美代表蕭美琴表示已安排時間，向美方了解這場會議的相關細節。

陸委會發言人邱垂正表示，台方積極關注情勢發展。對於中方發布涉台立場，台方重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，更非其內政。中共利用國際場域宣示其一貫主張，並不會改變此一事實。

最近美中關係互動微妙，台灣國安高層隨時緊盯任何發展，並與蕭美琴保持密切聯繫。國安人士評估，拜習對話勢必會提到台灣，但美中之間關於經濟、科技及國防方面都有矛盾待化解，台灣不用過度緊張，台方堅持一貫穩定基調即可；美國從前總統川普到現在拜登政府，對台戰略漸從模糊走到清晰，台美關係只會更密切。

外交部發言人歐江安昨表示，對於美中高層互動，包括拜登與習近平可能會面形式與時機，外交部會密切注意相關發展；政府也將在台北及華府持續與美方協調，確保美國對台政策不變。

面對近來軍機大舉擾台的壓力，蕭美琴表示，武力威脅與挑釁引發華府更多人關注台灣安全，支持台灣力道也更強；她指出，區域安全攸關包含中國人民在內的全體安全與繁榮，希望所有利害相關者要有共同責任。

邱垂正稱，台方認為北京當局應停止對台施壓與脅迫，調整其對香港、新疆、民主人權，及在區域高壓強制作為。台灣政府維持台海和平穩定政策一貫而堅定，遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進，將續密切注意情勢發展與兩岸關係可能影響，審慎應處。

台灣 拜登 美國

上一則

金馬獎終身貢獻獎得主張永祥病逝 享壽92歲

下一則

2024不排除「柯、郭合作」? 柯文哲：過度解讀

延伸閱讀

蘇利文稱與楊潔篪會晤富成效 盼美中多會談

蘇利文稱與楊潔篪會晤富成效 盼美中多會談
何謂台灣協議？國務院釋疑：美多年奉行「一中政策」

何謂台灣協議？國務院釋疑：美多年奉行「一中政策」
彭博：美要晶片公司交出資料 遭遇各晶片巨擘抗拒

彭博：美要晶片公司交出資料 遭遇各晶片巨擘抗拒
白宮將花10億 擴大採購居家快篩劑

白宮將花10億 擴大採購居家快篩劑

熱門新聞

周子瑜的媽媽在台南市東區經營首璽咖啡，店內有不少周子瑜的照片。本報系資料照片

周子瑜母台南咖啡廳房東求售 價格459萬美元可能創紀錄

2021-10-05 15:22
徐男指控王男搬到他家隔壁，趁他上班時，與他的妻子發生多次性行為，侵害他的配偶權，請求損害賠償。台中地院判王男賠償徐男精神慰撫金新台幣15萬元。(本報資料照片)

情夫搬到人妻家隔壁 2人排休在人夫家嘿咻

2021-10-01 02:16
苗栗縣最高齡人瑞114歲張德山嗜吃生切辣椒，特別的養生之道，讓重陽節慰訪人員津津樂道。(記者范榮達／攝影)

台114歲人瑞這樣養生 早餐饅頭配辣椒 1周吃掉1罐

2021-10-06 23:09
遭襲擊潘姓女店員雙眼開刀，被紗布包著，周六還要開鼻子手術。(圖：本報系聯合報讀者提供)

女店員勸戴口罩 遭挖眼碎鼻梁 村民激憤：施暴者是慣犯

2021-09-30 02:23
員警在房內搜出多包含安非他命成分的毒咖啡包。（圖：讀者提供）

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

2021-10-07 03:57
停業中的花蓮漫波假期飯店1日下午拆除時突傳倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮飯店倒塌 結構技師：沒見過這種拆除方式

2021-10-01 16:20

超人氣

更多 >
WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年

WSJ：美已祕密在台部署特種部隊與海軍陸戰隊至少一年
美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷

美中緊張之際 美艦南海撞上「不明物體」11官兵受傷
走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理

走私3700磅中國紅薯 超市業者：有違常理
印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成

印地安泉網賽／瑞度卡努美網暴紅後首戰：不急於求成
「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」

「毒鴛鴦」旅館全裸吸毒開趴 警衝進來他們還「賴床」