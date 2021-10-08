台關注拜習會 確保美對台政策不變

中美外交高層官員在瑞士蘇黎世會面，台駐美代表蕭美琴表示已向美方了解這相關細節。圖為美國在台協會主席莫健(左)和蕭美琴(右)為雙橡園雙十酒會舉杯。(華盛頓記者張文馨／攝影)

中美外交高層官員在瑞士蘇黎世會面，談及台灣 議題。總統府昨未回應，駐美代表蕭美琴表示已安排時間，向美方了解這場會議的相關細節。

陸委會發言人邱垂正表示，台方積極關注情勢發展。對於中方發布涉台立場，台方重申，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，更非其內政。中共利用國際場域宣示其一貫主張，並不會改變此一事實。

最近美中關係互動微妙，台灣國安高層隨時緊盯任何發展，並與蕭美琴保持密切聯繫。國安人士評估，拜習對話勢必會提到台灣，但美中之間關於經濟、科技及國防方面都有矛盾待化解，台灣不用過度緊張，台方堅持一貫穩定基調即可；美國 從前總統川普到現在拜登 政府，對台戰略漸從模糊走到清晰，台美關係只會更密切。

外交部發言人歐江安昨表示，對於美中高層互動，包括拜登與習近平可能會面形式與時機，外交部會密切注意相關發展；政府也將在台北及華府持續與美方協調，確保美國對台政策不變。

面對近來軍機大舉擾台的壓力，蕭美琴表示，武力威脅與挑釁引發華府更多人關注台灣安全，支持台灣力道也更強；她指出，區域安全攸關包含中國人民在內的全體安全與繁榮，希望所有利害相關者要有共同責任。

邱垂正稱，台方認為北京當局應停止對台施壓與脅迫，調整其對香港、新疆、民主人權，及在區域高壓強制作為。台灣政府維持台海和平穩定政策一貫而堅定，遇到壓迫不屈服，得到國際支持也不冒進，將續密切注意情勢發展與兩岸關係可能影響，審慎應處。