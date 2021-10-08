蔡英文投書署名「台灣總統」不見R.O.C 馬英九痛批

前總統馬英九質疑，蔡英文用台灣總統的頭銜投書國際期刊，「請問蔡總統當的是哪一國的總統？」(本報資料照片)

蔡英文 總統投書「外交事務」（Foreign Affairs）雙月刊，使用「President of Taiwan」（台灣 總統）頭銜，前總統馬英九 昨日出席中華戰略學會慶祝中華民國110年國慶大會致詞時表示，R.O.C不見了，請問蔡總統當的是哪一國的總統？中華民國是全體國人所共有，不是誰的專利，更不是政黨拿來作騙選票的工具。

馬英九表示，蔡政府上台後，中華民國失去了七個邦交國、退出兩個國際組織（WHA、ICAO），政府頻頻在外交舞台上失誤，卻不斷用非正式外交的事件當作突破，對國人進行大內宣。

馬英九指出，去年8月，台灣在索馬利蘭掛牌設代表處，牌子寫「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」，外交部在臉書粉專上說「這塊牌子就寫台灣，沒有贅字」，中華民國居然成了贅字，大家看了會舒服嗎？今年7月宣布將成立「駐立陶宛台灣代表處」英文卻是「The Taiwanese Representative Office in Lithuania」，難道不是降格以求？

馬英九接著指出，外交部長吳釗燮出席美國智庫研討會演講時，提到政府正努力推動正名，希望台灣能「使用真正的名字」。駐美代表蕭美琴把自己的官銜從「中華民國代表」改為「台灣駐美大使」（Taiwan Ambassador to the US）。這些就是蔡總統口中的「維護中華民國主權」嗎？

針對總統府發言人張惇涵解釋，蔡總統正式投書是用「President of the Republic of China（Taiwan）」名義，對於期刊編輯作出的更改予以尊重。總統府前副祕書長、馬英九基金會執行長蕭旭岑質疑，「總統府尊重外國編輯，卻不尊重國號跟全體國人嗎？這樣的說法問題很嚴重，讓人完全無法接受。」

蕭旭岑指出，過去他在總統府服務的經驗，總統投書外國媒體，內文可能稍有更動，但絕對不會更改作者的頭銜，台方也堅持頭銜絕不能更動，外國媒體一定尊重，總統府的說法經不起檢驗。包括李登輝與馬英九兩位前總統都堅持使用中華民國，「為什麼馬總統跟李總統兩位總統可以做到，蔡總統做不到？」

國民黨發言人凌濤痛批，蔡英文身為總統，嘴上消費中華民國，施政作為卻無一不在消滅中華民國，背離自己應該守護的「中華民國憲法」，令人痛心遺憾。

凌濤指出，在任何民主國家，國號與國旗應為基本共識。然而民進黨執政以來，處處在護照、總統簽名與國慶主視覺上「去中華民國」，不敢光明正大主張台獨，只敢用小動作偷偷抹除中華民國，就連外交部製作國慶影片都會出包誤植，甚至扯出私相授受的標案疑雲，根本視中華民國如兒戲。