AIT主席莫健：台灣必須盡快建立強大的嚇阻力量

美國在台協會主席莫健（James Moriarty）。華盛頓記者張文馨／攝影

駐美國 台北經濟文化代表處（TECRO）6日在雙橡園舉行國慶酒會，美國在台協會（American Institute in Taiwan, AIT）主席莫健（James Moriarty）致詞表示，解放軍大舉侵入台灣防空識別區，提醒我們所有人「威脅真實且急迫」；台灣必須盡快建立強大的嚇阻力量，實在的不對稱戰力、防禦縱深與非常規作戰能力是急迫需求。

對於中國 脅迫台灣，美國總統拜登5日表示，他和中國國家主席習近平都同意遵守「台灣協議」（Taiwan Agreement），習近平也不能做遵守協議以外的事。

拜登並未說明「台灣協議」所指為何，以及習近平如何同意；莫健對媒體表示，美中之間與台灣有關的協議只有三項聯合公報，他認為這是總統所指的，此外沒有其他與台灣有關的協議。

莫健表示，美國國務院已表明對台政策不變，仍是基於「台灣關係法 」、「美中三公報」與「六項保證」的一個中國政策。

莫健表示，美國持續致力於在非武力脅迫及符合台灣人民意願與最佳利益的情況下，和平解決兩岸分歧，美國將持續恪守對台承諾，協助台灣維持與所面臨威脅相稱的足夠自我防衛力量。

莫健重申美國支持台灣自我防衛力量，也強調「台灣自身做出改變」的重要性，他說，日韓澳等美國盟友發布聯合聲明，及七大工業國組織（G7）、北大西洋公約組織（NATO）發表的最新公報，均呼籲台灣海峽的和平穩定；世界關注台灣能起遏制作用，但也是全球越發憂心台海訊號。

「台灣必須向國際社會展現其致力於自身改變，盡快建立強大的嚇阻力量。」莫健說，嚇阻力量來自實在的不對稱戰力（意味著大量的這些小型、致命、機動的武器），和強化防禦縱深（需要全社會動員投入）以及非常規作戰能力，這些是急迫需求。

莫健也說，中國持續封鎖台灣參與國際組織，且解放軍派出戰機大舉侵入台灣的防空識別區，「提醒我們所有人，威脅真實且急迫」；過去數月以來，美台關係有許多行動和進展，他相信在和平穩定繁榮的印太區域，美台共享的民主價值、利益將持續使美國和台灣人民的關係更上層樓。