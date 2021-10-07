拜登說的「台灣協議」 是拜習通話的密約？

美國總統拜登表示，「我和習近平談過台灣，我們同意我們將遵守台灣協議。」引發不少揣測。(路透)

美國 總統拜登 5日在被問到近日解放軍軍機大舉侵擾台灣南方空域時，拜登表示，「我和習近平談過台灣，我們同意我們將遵守台灣協議。我們明確表明，我不認為他會做出逾越遵守協議的任何事」，這是拜登首次對共機近來頻繁擾台做出回應。

拜登並未說明「台灣協議」是什麼，引發媒體諸多猜測，白宮回應記者詢問時，要大家參考國務院發言人普萊斯3日的聲明；當時普萊斯指出，美國對於中華人民共和國在台灣附近的挑釁軍事活動深感關切，這破壞區域和平與穩定，且有誤判風險，敦促北京停止以軍事、外交與經濟手段對台施壓及脅迫。普萊斯並表示，台海地區和平與穩定符合美國長久利益，美國將繼續協助台灣維持足夠自衛能力，將恪守美中三公報、台灣關係法 與六項保證的承諾。

目前無法確定拜登說的台灣協議指的是什麼，老實說，白宮要記者參考國務院發言人說法，應該是打安全牌，大老闆時有失言，下面的人也只能事後補救。

有人解讀為，拜登指的是台灣關係法，Taiwan agreement，勉強解讀為「有關台灣的協議」，但對大陸來說，應該只有三個公報，但絕不是台灣關係法，北京不可能在「協議」中，同意遵守美國國內法，更不可能是美國對台北的六項保證。

如果是美中之間三公報，其中有關和平解決台海兩岸分歧的承諾，已經是40年前的文字，根本與現實情況相差甚遠，更何況中共從來沒有公開承諾對台不動武。

對台北來說，最糟糕的，「台灣協議」是美中之間新的諒解，可能就是拜習電話會談的一部分，即是在電話中所協議的「關於台灣」事項，當然不是兩人在90分鐘當中談妥的，而是幕僚人員在電話會談前，就可以合作、避免衝突的事項所做的草案，而在雙方領導人電話會談中正式確定。

這不是沒有可能，畢竟迄今我們看到拜習在電話會談中所敲定的包括：為配合美國推動減碳目標，北京不投資海外煤電廠，以及解決孟晚舟被軟禁問題。

在90分鐘電話會談中，台灣問題不可能沒有談到，北京必然列為清單第一個，美國也會針對解放軍近日擾台提出關切，拜登所說「我們將遵守台灣協議」，應該就是這樣產生的。

這個協議是用來規範近年來解放軍在台海附近的行為，美國要求要自我克制，大陸承諾不會擦槍走火。事實上，儘管每天逾50架次軍機在台海周邊，可是並沒干擾到台灣附近國際航線正常班機，雖然台灣國防部每日發布數字，看起來怵目驚心，可是從美方來看，並沒有構成對台灣空中封鎖或是攻台演習前奏。

美中若有協議，不可能不影響台灣，總統府已表示，在第一時間向美方確認，美國政府對台政策不變，可是台北心中其實是七上八下的，如果在電話中都這樣談台灣，試想拜習若舉行峰會，美中不知道會有什麼新的「台灣協議」？