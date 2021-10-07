美要求提供晶片資料 台積電：絕不洩客戶機密

台積電法務副總經理暨法務長方淑華表示，客戶信任是台積電成功的要素之一，台積電絕對不會洩漏客戶機密資料。(記者尹慧中／攝影)

美國 商務部公告希望晶片 業者自願性提供相關庫存等數據，台積電 法務副總經理暨法務長方淑華昨表示，這件事台積電還在評估中，但她強調，客戶信任是台積電成功的要素之一，台積電絕對不會洩漏客戶機密資料，希望股東放心。

法務部與科技部昨在新竹科學園區舉辦外商及企業誠信論壇，會中以營業秘密為核心討論議題；由於美國商務部日前在網站提出希望晶片業能自主性提供晶片庫存、製造及銷售等數據，引發各界聯想台積電也面臨壓力。方淑華應邀出席演講，被問及相關議題時，鄭重表達台積電的立場。

方淑華指出，客戶信任是台積電重要競爭優勢之一，公司目前仍在評估階段，絕對會考量客戶再做回應，也努力提升產能，協助車用晶片荒的問題，但強調台積電不會洩漏真正的敏感資訊，尤其是客戶的機密資訊。

方淑華在演講時表示，營業秘密與企業誠信非常相關，保護營業秘密就是維護企業誠信，因為營業秘密是企業競爭力的源頭。

方淑華說：「企業誠信不是口號，是台積電最基本也最重要的理念，與同業在合法範圍內全力競爭，也尊重同業智財權。」

方淑華指出，台積電每年投入新台幣千億元研發，其中百分之十產出成果會以專利保護，大部分則用營業秘密保護。

方淑華也特別介紹台積電開創的營業秘密註冊系統，除了有管理專利，也同步串聯合約管理系統、人力資源系統，並進行內外部管理與監控，以及防制侵害犯行與救濟，充分說明台積電對保護營業秘密，架構嚴密防護網。